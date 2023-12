Homenajearon a Roberto Romani por sus 20 años de trayectoria en LT14

En Radio Nacional LT14 Paraná realizaron un programa especial en homenaje al poeta, cantante, periodista y gestor cultural, Roberto Romani, por sus 20 años de trayectoria. La actividad se llevó a cabo este viernes 1º de diciembre en los estudios radiales de calle Alameda de la Federación.Al respecto, la directora de LT14, Silvina Ríos, informó a Elonce que “destacamos estos 20 años en el que ha estado como colaborador cultural. No hay manera de agradecer este contenido que nos ha proporcionado durante todo este tiempo. Es algo invalorable y la mejor manera que se nos ocurrió fue dedicarle un programa completo a modo de homenaje”“Lo vivimos con mucha emoción y más que nada porque estos dejando la función pública en los próximos días, es un conjunto de emociones, pero decirle gracias a Roberto fue muy especial”, sostuvo Ríos.Por su parte, al asesor cultural, Roberto Romani, agradeció el sentido homenaje y sumó que “son momentos de plena emoción porque se trata de gente que yo quiero mucho y durante 20 años, todos los viernes participe de la programación”.“En esta radio siempre me respetaron y valoraron, se me permitieron lujos de ingresar desde diversos lugares donde me iba poniendo la vida”, expresóAsimismo, destacó que está concluyendo su actividad en la gestión y planea seguir trabajando en el ámbito de la cultura. Además, sumó que “es probable que en enero o febrero volvamos lentamente con los festivales, a medida que me voy recuperando de la salud”.