Orquestas Infantiles y Juveniles cerrarán el año con una peña musical

La actividad reunirá a las orquestas escuelas localizadas en la ciudad de Paraná que integran el Programa Provincial de Orquestas, Bandas y Coros infantiles y juveniles. La invitación está dirigida a toda la comunidad y será con entrada libre y gratuita.La peña de cierre se realizará este domingo 3 de diciembre a partir de las 18hs en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio de Paraná). Participará la Orquesta Romina Iturain, Orquesta Cunumi, Orquesta San Agustín, Ensamble Toque Minuan, Ensamble Mitai Koi y la Banda Liga de los Pueblos Libres.Con la realización de la peña las orquestas darán cierre al año lectivo, compartiendo colectivamente el trabajo realizado en cada uno de los territorios que las alojan. La presencia de niñas, niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad inundará de música la Casa de la Cultura para compartir con profesores y familiares los proyectos artísticos, y seguir apostando al funcionamiento de esta política pública cultural y educativa que lleva once años de trayectoria sostenida en la provincia de Entre Ríos.A lo largo de estos años se han construido y sostenido once agrupaciones musicales desplegadas en el territorio provincial, en las ciudades de Paraná, San José, Concepción del Uruguay y Concordia, beneficiando alrededor de 700 estudiantes, instrumentistas y coreutas, niñas, niños y jóvenes entrerrianos, con la apuesta a la enseñanza-aprendizaje colectiva a cargo de un equipo de trabajo sostenido por 80 docentes, que semanalmente apuestan a este proyecto. El Programa pertenece a la órbita de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.Desde la Coordinación se invita a toda la comunidad a acercarse a la peña y a comunicarse a través de los canales institucionales o en las respectivas sedes para realizar la consultas o preinscripciones para el año entrante. Para ser parte de las formaciones no se necesita ningún conocimiento musical previo.Para más información: acercarse a las sedes de las escuelas o a los canales y redes de la Coordinación: cgobij.er@gmail.com ; tel 3435197506.Fb: Coordinación Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles Entre Ríos.Ig: @orquestas_entre_rios