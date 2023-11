Once por Todos: el Municipio de Oro Verde recibe donaciones en el Polideportivo

Qué se puede donar en Once Por Todos

La comunidad de Oro Verde formará parte de la jornada solidaria Once por Todos, que se llevará a cabo el 8 de diciembre. Se estableció el Quincho del Polideportivo municipal como centro de recepción de donaciones, las cuales se podrán llevar al lugar, entre las 9.30 a 18 de ese viernes feriado.Las autoridades municipales se reunieron con la periodista Claudia Luero, una de las coordinadoras de la jornada solidaria impulsada por Elonce. También estuvieron representantes de las instituciones locales que formarán parte de la iniciativa y recepcionarán donaciones.El intendente Oscar Toledo se comprometió a aportar la logística para trasladar las donaciones, un vehículo y el Municipio dispondrá un coordinador para el operativo, que se llevará adelante en Quincho del Polideportivo Municipal, ubicado en Las Golondrinas y Los Sauces, junto a los voluntarios de la localidad. Será el 8 de diciembre de 9.30 a 18.En la reunión, participó Claudia Luero como parte de la organización de la jornada solidaria, integrantes del Observatorio de Oro Verde, Parroquia “Jesús Maestro y Señor de la Humanidad y Virgen del Rosario de Pompeya”, Escuela “Jesús, Maestro y Señor”, Club Atlético Oro Verde, y vecinos que organizados se turnarán para estar en el Polideportivo y recibir las donaciones.También estuvieron representantes de la Fundación Observar, y de la UADER.Estas instituciones recibirán las donaciones, junto al Club Atlético Oro Verde en la localidad, hasta el 7 de diciembre. El 8 de diciembre sólo se podrán acercar al Quincho del Polideportivo.Claudia Luero agradeció que “el Municipio, disponga del polideportivo como Centro oficial de recepción de donaciones”, dijo y aclaró que “otras instituciones pueden hacer colectas internas para ayudar y se sumarán al lugar el 8 de diciembre, donde se recibirán las donaciones”.“Es muy importante, lo que hacen todas las personas e instituciones que ayudan a que el 8 de diciembre sea una fiesta de la solidaridad”, resaltó Luero y destacó que “es realmente, un honor que tanto el Intendente saliente, Oscar Toledo, como el entrante, César Clement, sean parte de la iniciativa y den el marco institucional al acto de sumarse a ayudar. Esto muestra el compromiso de la comunidad entera para sumarse”, remarcó.El Intendente electo de Oro Verde, César Clement, explicó que “un año más, el Municipio se suma a Once Por Todos para colaborar y nuestro rol va a ser logístico, con el traslado de las donaciones. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque al Polideportivo para poder ayudar, porque ayudar hace bien”, afirmó el jefe comunal electo."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.