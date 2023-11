Se presentaron resultados del estudio de logística integral de la Región Centro

Implicancias

Sobre el estudio

Estos aportes testimonian la importancia y la institucionalidad del bloque que transitó su 25º aniversario.En septiembre de 2022 los mandatarios Gustavo Bordet, Omar Perotti y Juan Schiaretti ordenaron llevar adelante un proyecto de investigación que tenga por objetivo último la mejora de las condiciones de competitividad a partir del diagnóstico de la logística integral, cargas, cadenas y comercio exterior de la Región Centro.A partir, justamente, de la decisión de la Junta de Gobernadores y como respuesta a una demanda sostenida por los sectores productivos, en conjunto con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se comenzó a trabajar en este proyecto.Su diseño, implementación y finalmente los resultados de la investigación demandaron 14 meses de arduo trabajo, 130 entrevistas en profundidad, más de una docena de visitas en territorio, el trabajo articulado con los ministerios y áreas gubernamentales pertinentes y la labor sostenida de 16 consultores externos y cuatro asistentes técnicos de planta del CFI.Este martes, en el organismo que preside Ignacio Lamothe en Buenos Aires, más precisamente en la emblemática Sala de las Provincias Argentinas, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Claudio Ava Aispuru, en compañía de su par santafesina, la secretaria de Gestión Federal Candelaria González del Pino, y representantes de los equipos técnicos de Córdoba recibieron los resultados finales del estudio en el marco de la jornada que se denominó Estrategia Logística para la Región Centro.La presentación de los mismos incluyó el recuento o rememoración de todo el proceso, su puesta en marcha, ejemplos concretos de casos y las propuestas específicas de abordaje sugerido para el corto plazo con el corolario de 98 políticas públicas para ser aplicadas en el entramado logístico.Claudio Ava Aispuru, al hacer uso de la palabra expresó: “Este estudio se encuentra al nivel de lo que implicó el desarrollo del primer Plan Estratégico de la Región Centro, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la concepción de la logística y en aquellos aspectos que merecen ser fortalecidos o mejorados de inmediato y a mediano y largo plazo”.“Además –dijo–, da cuenta del enorme esfuerzo que implicó su desarrollo, de las investigaciones teóricas, normativas y de trabajo de campo en tres provincias tan grandes como las nuestras; cuya resultante es testimonio de, por un lado, los vínculos entre las jurisdicciones, su disposición y la simbiosis de los equipos; y, por otro, un símbolo de la institucionalidad del bloque que ha transitado sus primeros 25 años. Una institucionalidad caracterizada por el trabajo continuo a pesar de las diferencias partidarias y de las transiciones de gobierno. Esta continuidad basada en el diálogo, el federalismo y la integración de los pueblos, es lo que ha permitido que hoy la Región Centro sea considerada el corazón productivo de la Argentina. Por tanto, esperamos que sea un insumo, una guía para las gestiones que asuman a partir del 10 de diciembre en las tres provincias”.A su turno, Candelaria González del Pino agregó: “Este estudio tiene un valor trascendental en términos ejecutivos ya que, más allá de la etapa diagnóstica ofrece soluciones concretas, que permite posicionarnos desde una plataforma consolidada a partir de la información obtenida. Y nos ha permitido abonar a la enorme importancia de la región en el país”. Del Pino agradeció a los equipos intervinientes, lo mismo hizo la coordinadora de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales del gobierno de Córdoba, Florencia Gastaldi, quien definió al estudio como un “nuevo hito en la historia del bloque”.Por una logística competitiva para la Región Centro es el nombre del estudio que demandó más de un año de labor exhaustiva. Guillermo Bormioli y Rodolfo Fiadone tuvieron a su cargo la coordinación general y técnica respectivamente.Ambos coincidieron en que “la disposición del personal a cargo de las diversas áreas de gobierno en las tres provincias, y la buena voluntad de los actores de los sectores privados, fueron determinantes al momento de la ejecución del mismo”.Entrevistas virtuales y presenciales –a cámaras y asociaciones, productores y dadores de carga, transportistas locales y regionales, funcionarios de distintos niveles, especialistas en organismos no gubernamentales, incluidas universidades y centros de estudios–, encuentros técnicos en mesas territoriales, recorridas a puntos clave para el sector –emprendimientos productivos, plataformas logísticas, puertos, aeropuertos, instituciones, etcétera–, fueron parte de la investigación que ejecutó un equipo de 20 consultores la mayoría expertos externos.El análisis de los datos se llevó adelante a partir de un esquema de trabajo divido en tres componentes: infraestructura, cadenas logísticas de referencia y comercio exterior.El componente infraestructura abordó la integralidad del sistema logístico, los modos: carretero, ferroviario, fluvio-marítimo y aéreo; las cargas de la región y los indicadores por provincia. Sintetizando información detallada, actualizada y proyectiva, diversificada en segmentos y con señalamiento de intervenciones prioritarias.En relación a las cadenas que se tomaron como referencia para análisis y ejemplificación de casos a partir del enfoque conocido como supplychains (cadenas de abastecimiento), dada su importancia actual en el marco del desarrollo productivo de las jurisdicciones y/o a partir de la consideración de su enorme potencial, ellas fueron: alfalfa, arroz, maní, nuez pecan, maíz, soja, biodiesel, carne porcina, carne bovina, lácteos, automóviles, autopartes y maquinaria agrícola. En cada caso, se detectaron obstáculos actuales y requerimientos para operar las cargas desde la óptica de los productores y/o exportadores desde origen a destino.Además, se exploraron la disponibilidad y calidad de los servicios de transporte que se utilizan, operatoria aduanera, gestión de la cadena de suministros, tecnología disponible, seguridad e infraestructura. Logrando la cobertura de todas las tipologías de las cargas disponibles, a saber, gráneles sólidos, líquidos, cargas generales, contenerizadas, no contenerizadas, carga refrigerada, carga peligrosa. El estudio detalla para cada cadena su dimensión logística total, los obstáculos que enfrenta y el nivel de impacto de cada componente.La investigación también identifica ciertos componentes transversales como el caso del cambio climático, planificación y regulación, conectividad digital, capacitación y tecnologías de logística 4.0.Por último, en relación al componente de comercio exterior, y con vistas a la facilitación del mismo, la estrategia de abordaje propuso la modificación de normas, las adhesiones a otras regulaciones internacionales vigentes para nuevos mercados, la exploración y fortalecimiento de las zonas francas y la recurrente cuestión y no menos importante: disponibilidad de contenedores.El estudio concluye con el desglose de las 98 propuestas con su caracterización específica y deja abierta la puerta a una segunda etapa de trabajo territorial intersectorial para que las mismas puedan ser ejecutadas.De esta manera, la Región Centro cierra una etapa de intensa labor con un producto de enorme potencial, una brújula en tiempos de transición que espera ser una herramienta más para la toma de decisiones de las gestiones venideras.