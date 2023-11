Se desarrolló una colecta externa de sangre en Club Don Bosco de Paraná

Se desarrolló una colecta externa de sangre este jueves en la sede de Club Don Bosco de Paraná. “Fue para ayudar a los pacientes del hospital de niños; y se hace en esta fecha porque tratamos de programar colectas antes del fin de semana largo porque es cuando no se trabaja y la gente tampoco se acerca al nosocomio”, comunicó ala jefa del servicio de Hemoterapia del San Roque, Celina Ceballos.De acuerdo a lo que explicó la doctora, las colectas de sangre “ayudan a contar con un muy stock para cirugías, para pacientes oncohematológicos y para las mamás de Maternidad que tienen cesárea o alguna hemorragia; hacen al apoyo transfusional que necesitan esos pacientes”.En la oportunidad, la médica destacó la convocatoria y recordó que los interesados en ser donantes voluntarios de sangre pueden acercarse de forma voluntaria al San Roque, de lunes a viernes de 7 a 11; también pueden llamar por teléfono al 4230460 Interno 219 donde se le habilitará un número para la turnera que puedan tramitar a través del celular con el horario que prefieran.“Deben estar en buenas condiciones de salud, no cursar ninguna enfermedad infecciosa y no haber tenido fiebre en la última semana; además, de haber ingerido un desayuno sin lácteos. Y si toma medicación en forma habitual, debe hacerlo y el médico será quien le explicará si puede o no donar sangre”, explicó Ceballos en relación a las condiciones que deben cumplir los donantes voluntarios de sangre.“La necesidad es continúa en el banco de sangre porque la sangre se vence en apenas 35 días y las plaquetas, en cinco días; con lo cual, la renovación tiene que ser constante”, fundamentó.Por su parte, el presidente de la subcomisión de softbol de la entidad deportiva, Lautaro Ferrera, contó que la iniciativa surgió a partir de lapropuesta de un grupo de padres y madres de los chicos de las categorías más chicas de softbol; y el operó como intermediario para llevarla a cabo. “Uno trata de dar el ejemplo porque eso es lo que marca a los chicos”, argumentó el profesor al demostrar que él también iba a donar sangre.