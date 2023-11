Se realizó concientización por los derechos de las personas con discapacidad

En la Plaza 1º de Mayo, se llevó a cabo una significativa jornada de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde activistas comprometidos con la causa expresaron sus inquietudes aEn este sentido, Lourdes Klocker, miembro destacado del colectivo de la discapacidad, compartió su perspectiva: “Un día más en el que nos movilizamos, trabajando incansablemente para modificar leyes y resoluciones que impactan negativamente en las personas con discapacidad y sus prestaciones”.Catalina Ruiz, otra activista presente, aportó su experiencia profesional: “Lo más difícil es enfrentarse a las familias con personas con discapacidad. Como prestadores, vivimos la dificultad diaria de ver que no se reconocen los elementos solicitados, los estudios, hay muchas devoluciones de documentación;Ruiz también señaló la difícil situación de los prestadores:La solución es simple: modificar la resolución 887/17. Necesitamos que se pague a los 15 días de presentada la factura”.Laura, madre de Franchesca, diagnosticada con autismo, agregó: “Una de las cosas más difíciles, como mamá, es la constante tarea de llenar papeles, que vuelven todo para atrás. Son muy exigentes a la hora de facturar, pero luego el pago se demora tres meses, y eso no es justo”.Para concluir, Laura, compartió su experiencia sobre la dificultad para conseguir un acompañante terapéutico: “Mi hija tiene un tratamiento encaminado, pero empatizo con quienes no tienen acceso a los servicios que necesitan”.