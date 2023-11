La marcha de la marihuana se replicará en Paraná con un festival cultural

En el marco de la Marcha Nacional de la Marihuana que se hace en todo el país, se realizará en Paraná un festival cultural este domingo 12 de noviembre desde las 15:30 en el Puente de los suspiros (Costanera alta, frente a la rotonda del indio). En simultáneo habrá actividades informativas y de reclamo en Concordia, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Se trata de una iniciativa multisectorial, articulada por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (FOCER) en conjunto con la Federación de Cooperativas Cannábicas de Entre Ríos (Fecocaer) y con la Cámara Cannábica de Entre Ríos (CCER).La propuesta de este año en Paraná es un festival cultural que reunirá a la comunidad cannábica al aire libre. Además de artistas en vivo, habrá charlas informativas sobre germinación y cultivo regenerativo de cannabis. También habrá un espacio de feria con emprendimientos locales y un espacio de cuidado y diversión para infancias, facilitando la asistencia de toda la familia.El evento tendrá una grilla de propuestas que va desde intervenciones culturales, una banda de SKA y música en formato acústico a cargo de Roy Papeles, con la DJ Shey Lu a cargo de cerrar la jornada.Durante el festival se recibirán donaciones (alimentos no perecederos, productos de limpieza, productos de higiene, bolsas de consorcio, ropa, etc.) a beneficio de las familias afectadas por las inundaciones en Concordia, bajo la premisa “Doná y llévate un plantín y bioinsumos”.“Habrá información sobre el cultivo, cuestiones legales, un lugar para las infancias y se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado para entregar a las familias inundadas de Concordia”, comunicó auna de las impulsoras de la iniciativa, Iara Quiroga, e invitó a todos “a conocer los beneficios de la planta, que para nosotros es hermosa y tiene muchos beneficios y propiedades, porque es un tema que se genera a nivel mundial para descosificar la sustancia”.“Les usuarios seguimos siendo criminalizados por usar esta sustancia, sin conocer todas sus propiedades y beneficios; porque más allá de que hoy se le da un uso terapéutico, para quienes la fumamos, representa una medicina y estamos abiertos a que nos cuenten las experiencias que tuvieron con la marihuana para familiarizar a quienes consumen”, fundamentó la activista trans.-15:30 Hs. Concentración-16:30 Hs. Charla germinación-17:00 Hs. Segunda Charla-17:30 Hs. Roy Papeles-17:55 Hs. Lectura de documento-18:15 Hs. Intervención-18:30 Hs. Banda JAM SKA-19:30 Hs. DJ Shey-uLa Marcha Nacional de la Marihuana se realiza cada año en noviembre de forma simultánea y autónoma en todo el país. El objetivo es realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores.Teniendo en cuenta las particularidades propias de cada provincia en las distintas manifestaciones se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales y la criminalización en general a usuarios, trabajadores y cultivadores de la planta. Además se reclama el reconocimiento del uso adulto (coloquialmente llamado recreativo), más allá del medicinal e industrial, que en nuestro país ya está regulado.El objetivo de la concentración será profundizar el debate sobre la situación legal, promover el acceso a la información sobre el cannabis medicinal y los reclamos por la legalización de la planta. También exigirán la reglamentación de la ley Ley N°10.894 de Accesibilidad al Cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor en Entre Ríos, sancionada hace más de dos años, y el cese de la persecución a usuaries, trabajadorxs y cultivadorxs de la planta.Las consecuencias negativas que genera la ley de Narcomenudeo provincial también son un punto de crítica por parte de la comunidad cannábica organizada, que denuncia su utilización para perseguir y criminalizar a cultivadorxs, usuarixs y trabajadorxs de marihuana por un lado y a personas pobres en situación de vulnerabilidad que realizan ventas al menudeo como economía de subsistencia, por el otro.