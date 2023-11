Paro docente y bingo para recaudar fondos, las actividades en Escuela Las Heras

Política Gremios docentes realizan hoy el segundo paro de la semana

Tras el paro del lunes, los gremios docentes vuelven a realizar hoy una medida de fuerza. La misma fue convocada por Agmer y Amet ante la demora de parte del gobierno provincial, de concretar un aumento salarial para lo que resta del año. En ese marco,visitó la escuela Nº 15 “Las Heras” de Paraná para dar cuenta del acatamiento a la medida de fuerza.“La adhesión al paro docente es del 100%; solo está personal del equipo directivo porque la escuela permanece abierta para las reinscripciones al ciclo lectivo, para que los papás se acerquen; y porque se brinda el servicio de comedor escolar a aproximadamente 20 chicos que viven cerca de la escuela y vienen igual”, comunicó ala directora del establecimiento educativo, Adriana Garcilazo. La matrícula escolar de “Las Heras” está compuesta por entre 320 y 350 alumnos.“Los maestros, una vez que se reintegran, van recuperando las actividades con los chicos; lo que no se puede cortar es el servicio de comedor escolar porque es muy necesario”, fundamentó y comentó que “el personal de servicio auxiliar, al no tener alumnos, se dedicó a hacer una limpieza general del edificio”.Para este viernes está previsto el festejo por el Día de la Tradición en la escuela Nº 15 “Las Heras” de Paraná; habrá presentaciones de los alumnos, venta de tortas fritas y el encuentro finalizará con una mateada con las familias.En tanto, para el domingo está previsto un bingo solidario para recaudar fondos para solventar los gastos de la escuela, desde la compra de tizas hasta el pago del servicio de internet y productos de limpieza. La actividad comenzará a las 15 y las entradas se venderán en la puerta de la escuela de avenida Zanni 1381.“Estamos sin internet porque el mes pasado no pudimos realizar un bingo, nos atrasamos con el pago de la factura y cortaron el servicio”, explicó Garcilazo. Y agregó: “Los docentes y secretarios escolares completan las actividades administrativas desde sus hogares”.