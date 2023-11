En el Día del Donante Voluntario, hubo una colecta externa de sangre en Paraná

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, se realizó una colecta externa de sangre este jueves por la mañana en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná.En la oportunidad, la responsable del programa provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etchemendy, ponderó alos avances respecto a la concientización sobre la donación de sangre “para que los donantes lo hagan de forma voluntaria y como un hábito de vida saludable”.De la figura del donante voluntario de sangre, Etchemendy destacó que “es una persona que solo tiene ganas de ayudar a otras, no pregunta a quién va la sangre ni qué harán con ella; solo colabora porque sabe que otra persona la necesita para un tratamiento médico, para salvar su vida o por una cirugía o por un accidente”. “Es donar para que la sangre esté lista para cuando el paciente la necesite”, sentenció.“La colecta siempre tiene una respuesta positiva, y se complica los días en los que no hay colecta porque a la gente le cuesta un poco más acercarse al hospital”, reconoció al respecto. En ese sentido, instó a presentarse en los bancos de sangre de los hospitales San Martín y San Roque con el DNI, pesar más de 50 kilos y haber ingerido un desayuno liviano que no contenga grasas. “Además de muchas ganas de ayudar a varias personas porque con una donación de sangre, ayudamos a tres o cuatro personas a la vez”, destacó Etchemendy.Por su parte, Emilia, una estudiante del 5º año del Colegio Michelangelo y en representación de los alumnos que se propusieron ayudar, comentó que su rol consistió en tomar los datos a los donantes, brindarles un desayuno; y unos días antes, encabezaron la difusión de la actividad en la escuela. “Hubo 30 registrados, pero se sumaron muchos más que se acercaron de forma voluntaria”, ponderó la adolescente.En tanto, una de las docentes hizo hincapié en la importancia de “poner a los alumnos en el rol de protagonistas porque los hace vivenciar competencias que serán fundamentales para cuando se transformen en los adultos de la sociedad; a través de la educación, les enseñamos que el bienestar personal está conectado al de otros, al de la comunidad”.Cada 9 de noviembre se recuerda al Dr. Luis Agote ya que en este mismo día, en el año 1914, realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo, algo que durante siglos se había intentado hacer, sin éxito y que, sin dudas, cambió la historia de la medicina mundial.Este descubrimiento es calificado como un aporte científico muy importante para toda la humanidad, ya que trajo consigo toda una revolución en el gremio de la medicina transfusional. Fue fundamental para el desarrollo de los Bancos de Sangre y de la Hemoterapia, una de las especialidades médicas de vital importancia para que hoy puedan hacerse trasplantes y tratamientos médicos de enfermedades sumamente complejas.