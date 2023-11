Se realizará en San Benito el Primer encuentro multimarca de autos clásicos

Este domingo 12 de noviembre, el Parque Vieytes de San Benito será el escenario del primer encuentro multimarca de vehículos, un evento pensado para unir a los apasionados por los autos clásicos.En este sentido, Mariano Duffour, uno de los organizadores, expresó: "Será el primer encuentro multimarca en San Benito, la idea es que se acerquen todos los amantes de los fierros. Es algo que estamos organizando hace mucho tiempo, en conjunto con el municipio". El evento no solo ofrecerá exhibiciones de autos, sino también más de 30 puestos de emprendedores y un patio de comidas.Además, Duffour enfatizó: "La idea es que toda la familia pueda disfrutar. La invitación es abierta para propietarios de autos antiguos y clásicos. En esta edición, no hemos establecido un límite de antigüedad, pero buscamos exhibir autos clásicos y antiguos".Es importante mencionar que este evento tiene un fin solidario, ya que busca apoyar a las escuelas de San Benito. Duffour agregó: "El evento es a beneficio de las escuelas de San Benito, por lo que se pide, como ingreso, la donación de un elemento de limpieza o alimento no perecedero". De esta manera, se fomenta la participación activa y la solidaridad entre los asistentes.