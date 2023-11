Elevaron a "Provincial" la categoría de la Fiesta del Pollo de Crespo

Una de las convocantes fiestas que tiene Crespo, fue elevada de categoría, siendo un paso significativo que desde hace un tiempo venía gestionando la comisión organizadora. Realzar un evento local, redunda en beneficios no sólo para la institución que la desarrolla, sino que favorece a la comunidad en su conjunto.



A través del Decreto 2642/23, el gobernador Gustavo Bordet declaró "Fiesta Provincial" a la "Fiesta Zonal del Pollo".



En torno a ello, el presidente del Club Atlético Sarmiento, Jorge Schwindt, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Cuando terminó la fiesta del 2023, inmediatamente nos pusimos a trabajar en concretar las presentaciones necesarias para obtener este resultado. Llevábamos 12 años de realización, sólo interrumpido en los años de pandemia por las prohibiciones, pero es un evento que se ha sostenido y que ha ido creciendo tanto en ofrecimientos gastronómicos como en variedad de la cartelera artística, paseo de emprendedores, peloteros y demás".



"No es sólo un cambio de nombre", afirmó el dirigente y agregó: "Implica ahora ya tener un apoyo del gobierno, por tratarse de una Fiesta Provincial, la cual pasa a estar incluida en la cartelera oficial de Turismo de Entre Ríos. Unos meses antes de hacerse, estaremos conociendo cuál será la colaboración que nos brinden".



La Fiesta Provincial del Pollo ya tiene fecha: "Será el 10 de febrero de 2024. Se estableció que cada año se lleve a cabo en el segundo fin de semana de febrero. Estamos con mucha expectativa evaluando ideas, pero también aguardaremos que pase el cambio de gobierno provincial, como para sentarnos a hablar con las nuevas autoridades, presentarles la carpeta de nuestro evento y tener acordado cómo nos apoyarán", afirmó Schwindt.



"Para nosotros es una alegría que haya sido declarada así y que el Club Sarmiento posicione un alimento tan propio a nuestra ciudad como este", comentó el presidente.



Entre los fundamentos, el Decreto destaca que "es un excelente atractivo turístico, cultural y gastronómico, que reúne a visitantes y pobladores locales y de la región". Asimismo, revaloriza "que tiene el objetivo de reflejar aristas de la Avicultura, actividad primordial de la zona".