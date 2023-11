La Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado en Libertador San Martín

El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) se llevará a cabo el sábado 11, a las 20.30, en el Polideportivo de Libertador San Martín. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la entrada será libre y gratuita por orden de llegada.La actuación estará bajo dirección del director invitado Darío Domínguez Xodo con la participación de los solistas Polo Martí (guitarra) y Beatriz Plana (flauta). La Sinfónica estrenará en concierto mundial "Cinco evocaciones", obra escrita especialmente para la Sinfónica de Entre Ríos por Martí. Completan el programa la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert y la Suite de Danzas de Bela Bartok.Respecto a "Cinco evocaciones", para su composición Leopoldo "Polo" Martí realizó un trabajo de investigación artística bajo el concepto de la autoetnografía, a partir de ciertos elementos (sucesos, vivencias, circunstancias, historias, contextos, entre otros, todos ellos autobiográficos) que oficiaron de a-priori a la propia composición. Martí buscó una forma de diálogo entre los solistas y la orquesta, privilegiando texturas y colores que ayuden a expresar lo que cada momento evoca, y no un mero virtuosismo. Estas Evocaciones, finalmente, se circunscriben a cinco etapas de su vida –las que transcurren en Entre Ríos- desde que vio la luz hace ya más de sesenta años, y su juventud, antes de comenzar sus estudios universitarios.Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.Darío Domínguez Xodo colabora frecuentemente con las principales orquestas argentinas como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica Nacional y Orquesta Estable del Teatro Argentino. Ha sido director invitado de las orquestas sinfónicas de Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Juan, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Bahía Blanca, Mar del Plata y Orquesta de Cámara de La Plata. En la temporada de ópera del Teatro Colón se desempeñó como cover en Don Giovanni junto al maestro Marc Piollet y con Erwin Schrot en el rol principal.Al frente de los organismos artísticos de la Universidad de Concepción, Chile, dirigió una versión escénica y coreográfica de Carmina Burana en el Teatro de la Universidad de Concepción, además ha sido en diversas oportunidades director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú.Egresado de la Universidad Nacional de las Artes se formó en violín y dirección orquestal con los maestros Symsia Bajour y Mario Benzecry respectivamente. Como violinista continuó sus estudios con Rafael Gíntoli y en Francia con Silvia Marcovici. Como director realizó un perfeccionamiento y preparación de repertorio con Luis Gorelik. Posteriormente ha recibido el asesoramiento de Pedro Ignacio Calderón.Fue becado por la Musikhochschule de Lucerna (Suiza) donde estudió con Thüring Bräm. Además fue seleccionado por Kurt Masur como alumno activo del Festival Internacional de Campos do Jordão (Brasil) dirigiendo la orquesta del festival en el concierto de cierre. Asistió a los cursos de la Universidad de Concepción (Chile), la Orquesta Sinfónica de Asunción (Paraguay) y la Musikhochschule de Lugano (Suiza) con Giorgio Bernasconi.Ha sido por concurso Director Musical Asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la cual ha dirigido conciertos y ballet en el Teatro Colón y la Usina del arte destacándose su interpretación de la Sinfonía n° 2 de Brahms en el ciclo de abono del Teatro Colón.Es por concurso, Profesor Adjunto de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Fue director y fundador de diversos proyectos de formación orquestal en Argentina, Perú y México.Es desde su creación en 2013 Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela con la que ofrece un amplio repertorio dentro del cual se destaca la ópera La Traviata, ofrecida en diferentes ciudades de la provincia de Bs As, el Requiem alemán de Brahms, la novena sinfonía de Beethoven junto al Coro Polifónico Nacional, conciertos en la Sala Sinfónica del CCK, Usina del Arte y títulos de ballet como el Cascanueces y Birthday Offering (estreno argentino) en el teatro Coliseo.Ha sido durante tres temporadas Director Titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.Guitarrista, compositor, docente e investigador, egresado de la UNL. Fueron sus maestros, entre otros, Walter Heinze, Miguel Martínez y Aníbal Sampayo, y realizó cursos con diversos especialistas en músicas argentinas, latinoamericanas y contemporáneas. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) la Maestría en Música Latinoamericana del Siglo XX.Sobre músicas de raíz folklórica realizó investigaciones, trabajos de campo y un nutrido intercambio con importantes referentes argentinos y latinoamericanos, como Aníbal Sampayo y Ramón Ayala, y compartió proyectos y escenarios con Remo Pignoni, Ariel Petrocelli, Alfredo Zitarrosa, Raúl Carnota, Susana Baca, Jorge Marziali, Juan Falú, Silvia Iriondo, Aníbal Cuadros, Carlos Aguirre, entre otros. Sus composiciones destacan la raíz folklórica con diversas técnicas de composición.Grabó con el Grupo "Maíz", "Dúo Plana-Martí", Ensamble "La Chimera", Aníbal Sampayo, Ramón Ayala, Juan Falú, Carlos Aguirre y destacados músicos de Latinoamérica. Compuso obras instrumentales, conciertos, sinfónicocorales ("Canto a Guayasamín", "Los Cantos del Viento", "Concierto para Flauta y Cuerdas", "Concierto Andino para Quena y Cuerdas", "Cantata en Unión y Libertad", "Ríos Profundos") y ha realizado numerosos arreglos y orquestaciones: "Misa Criolla Sinfónica", "Markama Sinfónico", "Cuyanazo Filarmónico", "Concierto Criollo" (Homenaje a Atahualpa Yupanqui), y como director musical de la Fiesta de la Cosecha con Susana Baca, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Jaime Torres, Elena Roger, Lisandro Aristimuño.En abril de 2023 se estrenó en el Centro Cultural Kirchner su obra "Viajeros del Maíz", para violín, vientos andinos y orquesta, por la Orquesta Nacional de Música "Juan de Dios Filiberto".Con el Dúo Plana-Martí crearon el sello "Ediciones Del Urú", con el cual editaron diversos CD's. Allí editó el CD "Frutos", con obras instrumentales y canciones de su autoría, bajo el concepto del "folklore imaginario".Es Profesor Titular de Acústica Musical, de Interpretación (guitarra) y de Música Popular, en la Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo).Beatriz E. Plana es solista de Flauta en Orquesta Filarmónica de Mendoza. Profesora Titular de la Cátedra de Flauta, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Licenciada en Flauta. Magíster en Interpretación de Música Latinoamericana. Docente de Posgrado e investigadora, miembro del Comité Académico en la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX, Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo).Ha estrenado numerosas obras de compositores latinoamericanos en ámbitos nacionales e internacionales dedicados a la difusión de la música contemporánea. Ha participado representando a Argentina en diversos Festivales Internacionales de Flauta y actuado como solista con numerosas orquestas en Argentina y Latinoamérica. Desde 1996 se dedica a la investigación y divulgación en música contemporánea latinoamericana para flauta.Junto al Dúo Plana Martí desarrollan una relevante actividad en el marco del concepto Folklore Imaginario con un repertorio original que busca el permanente diálogo entre la tradición y la vanguardia. Entre sus grabaciones: "Música para Maderas" Ed. Sello Mendoza Suena; "Viajero por la Tierra" Ed Milán Sur; "Agua y Vino"; "Tangos: De Arolas a Piazzolla"; "Clásicos Cuyanos. Folklore imaginario, Ediciones del Urú; "Canto del Alba. Música para Flauta de Mario Lavista" Sello Quindecim/ Colegio Nacional, México 2009. CD "Sola Flauta Sola. Músicas Latinoamericanas". Ediciones del Urú Los años Luz Discos. Este último nominado a los Premios Gardel 2019 en la Categoría Música Clásica. CD "Coplas Sonoras de la Tierra nuestra" ED Universidad de Congreso 2022. CD "Huellas del Viajero" Ed Shagrada Medra 2023.