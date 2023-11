Están abiertas las inscripciones para las carreras de la UTN Regional Paraná

La Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná, tiene abiertas las inscripciones para las carreras de Ingenierías Civil, Electromecánica y Electrónica. Los interesados tienen tiempo de aplicar hasta diciembre inclusive y así comenzar el curso de ingreso en enero. Clic También se ofrecen un trayecto de Pregrado y es la Tecnicatura en Programación y la inscripción abrirá el 1º de diciembre y durará dos días. Más información aquí La casa de estudios también ofrece carreras de profesorados en “Docencia Superior” y “Disciplinas Industriales”: clic aquí “Actualmente, un número importante de chicos y chicas están cursando el primer trayecto de las carreras con una modalidad semipresencial que comenzó en el mes de agosto. De todos modos, las inscripciones todavía siguen abierta para el año 2024”, mencionó el decano, Alejandro Carrere, a Elonce.Al ser consultado sobre los requisitos para la inscripción, mencionó que “los estudiantes tienen que haber completado el ciclo secundario o terminándolo, además se requiere una base matemática y física para que los estudiantes puedan avanzar en los diversos trayectos, de todos modos, no es algo limitante ya que se dará todo el apoyo necesario”.En este contexto sumó que por año se inscriben unos 250 estudiantes a las diversas propuestas de la UTN, y se egresan unos 80 estudiantes por año, cuyo 20 por ciento son mujeres”.En esta misma línea, mencionó que “están estructuradas con planes de estudio de 40 asignaturas y unos cinco años y medio de duración”. Asimismo, explicó que “muchos creen que las matemáticas, pero no es así. En la facultad trabajamos para acompañar los trayectos de los estudiantes”.“Mucho de las matemáticas y la física se aprende de tanto practicar y por su puesto la dedicación. Es importante que durante la escuela motiven a los estudiantes a que se interesen por las matemáticas y se enseñen mejor estas disciplinas”, mencionóAl finalizar, dijo que “el campo laboral es muy amplio, no solo en el sistema público, sino que también en las empresas. Los ingenieros son muy demandados y además muchos se vuelcan a los emprendimientos”.