Este lunes abren las inscripciones para el Ingreso a las carreras de UADER

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) prepara el proceso de inscripción para el Ingreso 2024 a sus carreras, de acceso libre y gratuito, en cada una de sus cuatro facultades: Ciencias de la Gestión; Ciencias de la Vida y la Salud; Ciencia y Tecnología; Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.En esta oportunidad, se ofrecerán 90 titulaciones de grado y pregrado, todas presenciales y con validez nacional: 35 tecnicaturas, 26 profesorados, 26 licenciaturas, 2 traductorados y 1 ingeniería. La mayoría (67) se puede cursar en Paraná y otra cantidad importante (30) en Concepción del Uruguay, además de otras propuestas en un total de 17 localidades entrerrianas.El período para inscribirse se habilitará de acuerdo al calendario y la modalidad específica establecida por cada facultad. Todas las novedades al respecto se irán actualizando en la web ingresantes.uader.edu.arLa inscripción requiere un primer paso “en línea”, completando un formulario en el sistema de gestión SIU Guaraní (donde hay que loguearse con un correo electrónico propio o ingresar con un usuario ya existente). El segundo paso consiste en entregar dicho formulario impreso, de manera presencial, en la sede de cursado de la carrera elegida, junto a la siguiente documentación: certificado de finalización de la escuela secundaria o de título en trámite; fotocopias de DNI y partida de nacimiento; grupo sanguíneo y factor RH; 4 fotos carnet 4x4.Los datos de contacto de la facultad y/o sede, se encuentran en la web de Ingresantes y en los documentos de difusión de cada unidad académica aquí disponibles: FCG | FCVyS | FCyT | FHAyCSEs importante tener en cuenta que todas las carreras de la Uader que se ofrecen en esta etapa son de cursado presencial y no se cobra cuota o arancel.Desde el lunes 6 de noviembre estarán habilitados los formularios para inscribirse en carreras de FCG, FCVyS y FHAyCS. En tanto, la FCyT hará lo propio desde el 22 de noviembre. El esquema de apertura y cierre de inscripciones por facultad es el siguiente:FCG: Del 06/11/23 al 16/02/24.FCVyS: Del 06/11/23 al 22/12/23 y del 22 al 26/01/24.FCyT: Del 22/11/23 al 09/02/24.FHAyCS: Del 06/11/23 al 22/12/23 y del 01 al 05/02/24.En particular, FHAyCS recepcionará del 4 al 15 de diciembre la documentación en la sede Paraná, de acuerdo al turno asignado en el sistema en línea. Y para quienes se inscriban por formulario en febrero, tendrán tiempo entre el 5 y el 16 de ese mismo mes para la entrega presencial de la documentación.La FCyT ya abrió la inscripción para dos carreras con cohortes a término (que tienen una finalización preestablecida) que se dictan en extensiones áulicas (no en sedes permanentes). Se trata, por un lado, de la Tecnicatura en Granja y Producción Avícola, a cursarse en Gualeguay. Y por otro lado, de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, a cursarse en Nogoyá. Toda la información al respecto puede consultarse en este link: https://fcyt.uader.edu.ar/node/7882 Por otra parte, la FHAyCS también abrió la inscripción en aquellas carreras que se cursan en la sede Concordia y en la extensión áulica de Federación. Más información en ESTE ENLACE.Las personas aspirantes tienen que realizar un curso de ingreso, que habitualmente comienza entre la última semana de febrero y la primera de marzo, con una duración de un mes. Esta instancia es obligatoria y debe aprobarse (son contenidos generales comunes a otras carreras de la misma facultad), aunque no es eliminatoria. Esto quiere decir que existen tutorías para acompañar a quienes no aprueban el curso, para que puedan hacerlo durante la primera mitad del año sin dejar de cursar las materias de su carrera.La Universidad cuenta con una Secretaría de Bienestar Estudiantil que ayuda a saldar inquietudes o a derivar consultas que pueden suscitarse en la inscripción. El correo al cual dirigirse es bienestar@uader.edu.ar Es importante indicar la carrera y la sede elegida ante una consulta, para canalizar más rápidamente la misma en el área que corresponda de la respectiva facultad.Por último, como parte de las políticas institucionales que la UADER implementa para sus estudiantes, es preciso mencionar los sistemas de becas a los que pueden acceder (el de Ayuda Económica propio, las del Instituto Becario Provincial, PROGRESAR y otras otorgadas por Nación); la posibilidad de acceder en Paraná al Comedor Universitario; la Tarjeta Bienestar para obtener descuentos y promociones; el Régimen Especial de Cursado para Estudiantes Trabajadores o con familiares a cargo; y la existencia del Centro Recreativo Educativo Asistencial para aquellos y aquellas estudiantes con hijos/as, entre otras propuestas.