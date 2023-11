Se inicia la inscripción a las carreras de la Facultad de Ciencias de la Gestión

El lunes 6 de noviembre comienza el período de inscripción a las carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias de la Gestión. Los ingresantes deben iniciar el trámite con una preinscripción on line y luego, completar la inscripción concurriendo a la sede donde van a cursar la carrera elegida.



La FCG tiene presencia en Paraná, Crespo, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.



Administración Pública y de Empresas, Archivología, Bibliotecología, Comercio internacional, Economía, Gerenciamiento de servicios gastronómicos, Hotelería, Marketing, Museología y Turismo son carreras que, con los títulos de Tecnicatura y Licenciatura, ofrece la FCG. También, con modalidad a distancia la carrera Guía de Turismo.



El trámite

Primero se deberá completar la preinscripción en línea, para lo cual es necesario ingresar y registrarse en el sistema SIU GUARANÍ 3.

Allí se cargan los datos personales y se selecciona la carrera a la cual se desee realizar la preinscripción.



Luego, el trámite deberá completarse de manera presencial en la Sede donde se cursará la carrera elegida, presentando la siguiente documentación:



-Formulario de preinscripción que completaste en ese proceso.



-Certificado de Aprobación de la Educación Secundaria (polimodal, media o equivalente) o constancia de título en trámite, legalizado por el organismo competente.



-Fotocopia legalizada de partida de nacimiento.



-Fotocopia de frente y dorso del Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento.



-Grupo sanguíneo y factor RH.



-4 fotos carnet 4x4.



Aquellas personas que en la actualidad cursan alguna carrera en UADER y quieren inscribirse en otra; o quienes alguna vez ya se inscribieron (aunque no hayan continuado), no deben completar este formulario de preinscripción. Deben ingresar directamente al sistema de gestión personal, con el usuario y la contraseña que ya posean.

