Invitan al Festival Emergente para el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Sobre los artistas

Se desarrollará la tercera edición del Festival Emergente este sábado, desde las 19, en el Anfiteatro Héctor Santángelo; será con entrada libre y gratuita. Participarán artistas locales y el cierre estará a cargo de Clara Cava. El Festival es impulsado por la Municipalidad de Paraná y se realiza en el marco de Festivales Argentinos del Ministerio de Cultura de Nación.Clara Cava, RP Freestyle, Play Flow Performer, Tribality Studio, Souls Project, Silicone, Aunque no perfectamente, XC y La Ya serán los artistas que se presentarán en el Héctor Santángelo. Además, estará Delpo DJ y Gabi Zonis será la anfitriona de la noche.Al respecto, el coordinador municipal de Cultura Emergente, Joaquín Arijón, ponderó aque “es un evento que se propone como parte de una agenda novedosa y ya es una festividad que se espera en la ciudad”.“Este tipo de eventos pone en valor al arte local, urbano y emergente, con lo cual, estamos muy expectantes para que nos acompañe el clima también”, valoró al respecto.Durante el festival habrá patio gastronómico y feria de emprendedores emergentes vinculados a la producción de artes visuales. “Será un mix de arte y cultura para disfrutar en familia y entre amigos”, remarcó Arijón.El Festival Emergente 2023 continúa con los Encuentros de Arte Joven realizados durante todo el año en el Skate Park de la ciudad, donde los artistas locales encontraron un espacio para visibilizar sus producciones y compartir su música.Comenzó su carrera como compositora y cantante en 2017, presentando, en numerosas ocasiones, sus canciones en formato guitarra y voz. Luego, a comienzos de 2019 formó su banda. La música de Clara no se ata a ningún género en particular, se mueve con libertad por el sonido urbano, el neosoul, el pop electrónico, el reggae, la bossanova, etc. En 2022 se presentó en festivales como Cosquín Rock, Rock en Baradero, Lollapalooza, Fauna Otoño (chile), Quilmes Rock Buenos Aires, Festival Harlem (Santa Fe), Festival La Nueva Generacion (Córdoba), Festival Fardo (Pilar) y en Primavera Sound Buenos Aires 2022 (noviembre). En noviembre fue telonera de uno de los shows de Coldplay en River. En octubre de 2022 lanzó su último álbum "Azul Es Donde Siempre Estoy" y lo presentó en vivo el 15 de diciembre en el Teatro Vorterix a sala llena.Es un proyecto artístico de Paraná, Entre Ríos, surgido en 2019. Tiene como objetivo impulsar la realización de competencias de rap freestyle que se realizan todos los meses en Plaza Alvear con el objeto de aportar a la cultura, dando un espacio y visibilidad para el crecimiento de los artistas de la ciudad.Es una compañía de Artistas Circenses que realizan intervenciones escénicas, aéreas y con fuego. Está integrada por Micaela Emily y Tom Nicolini a cargo de las acrobacias aéreas, y Julieta Zalazar y Daniela Farfala a cargo del espectáculo de fuego y swing.Es una escuela de danzas urbanas de Paraná enfocada en la difusión de las diferentes danzas sociales tales como: hip hop, dancehall, afro, waacking, vogue, reggaetón, entre otros.Es un proyecto que interpreta canciones de pop/soul y se dedica a improvisar con distintas temáticas, canciones en clave de jazz.Banda de pop/rock alternativo de Paraná. Su primera presentación en vivo fue en 2018, bajo el nombre de Silicone Beach. La banda se volcaba a géneros como el soul y el funk, con letras en inglés y un formato acústico. En el año 2020, lanzaron su primer single, "Feelin' Good"'. En 2021 presentaron una sesión en vivo grabada en la Vieja Usina. En 2023 lanzan su segundo single “Nicotina”, con una nueva impronta musical, en español y bajo el nombre de Silicone.La banda fue cambiando el estilo de sus canciones con el correr del tiempo. Hoy en día su música está más orientada al dark pop y al trip-hop. Actualmente, se encuentran produciendo nuevas composiciones y trabajando en un próximo single.Es una banda autogestiva de Paraná. Cuenta con una propuesta musical compuesta principalmente de un repertorio propio explorando distintos géneros tales como el pop, funk, soul y reggae.Son dos artistas concordienses que se fusionan para rapear sobre sonidos de boombap, dembow y otros condimentos.La Yan escribe sobre diversas situaciones que la llevan a la reflexión, para compartirlas en el aula o en el escenario. XC, disfruta de jugar con las métricas al ritmo de sonidos de los años 90´s.