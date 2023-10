La importancia de habilitar “espacios de escucha” para la prevención de bullying

Siete de cada diez niños, niñas y adolescentes en la Argentina sufren bullying y otro tipo de maltratos en entornos escolares según datos difundidos por ONG Bullying sin Frontera.En declaraciones a Elonce, el psicólogo, Hugo Andrés Cappa, hizo referencia a esta compleja situación y sostuvo en la importancia de “habilitar espacios de escucha” para que los niños puedan expresarse. Además, sostuvo que es importante prestar atención en las conductas de los adultos, ya que son un “espejo” para los niños.“La familia es la célula base para comenzar a hablar este tipo de situaciones, además de las diversas instituciones”, dijo Cappa a Elonce al señalar que es importante trabajar en la capacitación y en las instancias preventivas de bullying.Asimismo, destacó que las estadísticas son realmente preocupantes a nivel país: “Atendiendo que en el 2021 había 14.800 casos de bullying y de golpe, en 2022-2023-, hubo 52.250 casos. Es una situación preocupante porque los casos van en aumento, teniendo en cuenta las consecuencias al corto y largo plazo”.Al ser consultado por los motivos que origina el bullying, Cappa expresó que unas de las cuestiones “fundamentales” es el nivel de tensión y agresividad que se presenta de diversas maneras, tanto física como psicológica, y además en términos como la indiferencia de adultos hacia los niños y que muchas veces “son naturalizados por diversas razones”. “Esto causa que en la crianza de los niños no se de la importancia de concientizar sobre este tema”, expresó.“Vivimos tiempos en los que se habla mucho de los derechos y libertades. Es necesario hacer un equilibro y poner sobre la mesa los deberes y responsabilidades que tienen los padres. Muchas veces los adultos no estamos atentos y es necesario poner el foco ahí”, amplió.Sobre los talleres que brindan, dijo que “están destinado a padres, docentes, personal de enfermería y se llama a la reflexión en poner atención a esta práctica para realizar el abordaje oportuno y concientizar al respecto”.El especialista expresó que es de suma importancia en una familia “habilitar los espacios de escucha” para que los chicos se expresen y tener una introspección sobre la conducta de los adultos porque los niños replican las prácticas de los padres. “Muchas veces no se trata de la palabra si no que el pensar qué acciones realizamos y que los chicos nos están viendo, como la relación entre los cónyuges, cuando salimos a la calle, como conducimos. Son un modelo de identificación que los chicos ponen atención”.