Se realizaron las VII Jornadas Entrerrianas de Enfermería en Salud Mental en el Complejo Integral de Salud Comunitaria, ubicado en Salvador Caputto 2656, Paraná. De la actividad participaron unos 200 profesionales.Al respecto, el licenciado en Enfermería, Juan Francisco Hernández, mencionó a Elonce que fue un gran desafío poder organizar el evento y “es una gran alegría encontrarnos con profesionales en la salud mental y enfermeros de otros hospitales”.En este sentido, destacó el interés de los enfermeros por capacitarse en salud Mental a los que les llegan personas con necesidades. “Muchos preguntan cómo abordar diversos tipos de situaciones que se les presentan a diario”, comunicó.“Todos los enfermeros están capacitados para el abordaje de las necesidades de salud mental. La especialidad te da otras herramientas para ser más operativos en cuanto a los abordajes a las personas que llegan a un efector y las necesidades de salud mental deben ser atendidas en todos los nosocomios”, amplió al sostener que “hay más demanda en la atención de salud mental y eso nos hace pensar que aparecen patologías frecuentes como la depresión, ansiedad si no que se visualiza este tipo de necesidad. Porque no es normal que uno este triste y tenga la intención de lastimarse”Por su parte, la magíster en Salud Mental, Estella Duerto, mencionó que “la provincia cuenta con cuatro hospitales donde se aborda específicamente el padecimiento de las personas. Estos están en Diamante, Paraná, Rosario del Tala y Federal”.“Siempre hemos tomado uno de los conceptos que la ley de salud mental plantea y es que la locura no es una cosa de pocos; la salud mental es una cosa de todos. A veces se cree que los padecimientos mentales de algunos y están alejados de nosotros. Pero hay que acercar a la población a que pueda reflejarse en el padecimiento subjetivo. Los trastornos de ansiedad es lo que más se padece y no hay nadie que quede por fuera de esto, pero muchas veces no se la atiende”, amplió Duerto.Finalmente, concluyó que “ la salud mental no es para una población específica, debemos pensarla como parte de salud integral”.