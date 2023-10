Facu Aquilini & The Palta Lovers se presentan este viernes en Casa de la Cultura

Este viernes a partir de las 21 horas, la Casa de la Cultura de la ciudad se prepara para recibir a tres destacadas bandas: "Facu Aquilini & The Palta Lovers," "Cumpa", y "La de Bolsillo". El evento promete ser una velada musical llena de energía y diversión.La iniciativa de este evento musical surgió de la mente de Facu Aquilini, quien, en una conversación con Elonce, explicó: "Siempre me pareció un buen plan tocar para mi cumpleaños". Esta noche, su deseo se hace realidad en un escenario de prestigio.En cuanto a la propuesta musical, Aquilini adelantó: "Vamos a interpretar canciones de autor, rock nacional y música uruguaya. La diversidad de estilos garantiza que habrá algo para todos los gustos".Coordinar los ensayos y el tiempo es un desafío, según el líder de "Facu Aquilini & The Palta Lovers," ya que en este proyecto colaboran muchas personas. Sin embargo, el resultado prometedor.Las entradas para este evento están disponibles a través de la red social de Facu Aquilini, @facuaquilini, a un costo de $1.500. Además de la música de alta calidad, podrán disfrutar de una propuesta gastronómica y servicio de cantina.