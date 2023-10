Gualeguaychú tendrá la primera cooperativa de personas con discapacidad

Se realizó un encuentro en el Bar del Museo del Carnaval, situado en el Corsódromo, con las personas interesadas en el trabajo asociativo y representantes de la Municipalidad de Gualeguaychú para dar, formalmente, inicio al proceso de conformación de la cooperativa de trabajo.



Alrededor de nueve personas que tienen carnet de discapacidad, entrenadas en diferentes rubros, por el Programa Promover, manifestaron la necesidad de contar con una salida laboral estable y consideran a la herramienta cooperativa el medio para su inclusión en el mercado.



La iniciativa surge desde la coordinación del Programa Promover a cargo de Rosa Pereyra, que menciona, “muchos de los participantes del programa han sido entrenados por cooperativas de la ciudad en diferentes rubros. Estos participantes, han adquirido experiencias, conocimientos y ya están preparados para asumir el compromiso de la independencia laboral.”



En este sentido, desde la Dirección de Cooperativas se articuló este encuentro del que participaron, el Director de Cooperativas Mauricio Weber, parte del equipo de la dirección, Celeste Bredle y Sandra Insaurralde, las personas interesadas y algunos familiares de los mismos.



Compartieron sus experiencias desde los entrenamientos laborales y las expectativas en relación a esta iniciativa. “Sabemos que no es sencillo, no obstante, buscaremos poner en marcha el proceso productivo donde trabajaremos personas con distintos grados de discapacidades. La idea es seguir recibiendo a todas las personas que tengan ganas de trabajar”, mencionó Natalia quien tiene experiencias en el rubro gastronómico. Por otro lado, Alejandro que se especializa en programación, programas digitales y manejo de web, dijo que “necesitamos integrarnos desde nuestro esfuerzo, sabemos que el trabajo dignifica y es eso lo que nos sigue negado. No nos tienen en cuenta a la hora de elegir entre varios postulantes en cualquier puesto laboral”.



Weber, se refirió al proceso de matriculación aclarando que, “el trámite se comienza a través de la plataforma del INAES, más o menos dura entre 4 y 6 meses. Pero más allá de lo administrativo, es importante entender que el cooperativismo es un medio de inclusión socio-laboral de personas con discapacidad y que desde la expresa manifestación de este estado presente como política pública de inclusión, se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para fortalecer esta problemática”.