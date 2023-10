Se desarrolló una colecta externa de sangre en la sede de UCA Paraná

Se desarrolló una colecta externa de sangre este miércoles en la sede de UCA Paraná; hubo 41 inscriptos, además de estudiantes y profesores que se acercaron de forma espontánea. La actividad fue organizada por Arco Iris, la asociación que acompaña a los niños y sus familias durante el tratamiento contra el cáncer, gracias al apoyo del servicio de Hemoterapia del hospital San Roque y la Facultad Teresa de Ávila.“Estas colectas son muy importantes porque así se llega a los jóvenes, algunos de los cuales donan por primera vez y lo hacen con mucha alegría y suspenso, por lo cual, la expectativa es muy grande”, valoró ala titular de Arco Iris, Mirta Sotier. Y agregó: “Que haya unidades de sangre disponible significa que no haya angustia en los papás para encontrar donantes porque la mayoría de las familias de los niños internados provienen del interior de la provincia y el no poder contar con donantes, ya sean familiares o amigos, porque no pueden trasladarse, es muy angustiante para los papás”.Por su parte, la responsable del servicio de Hemoterapia del hospital San Roque, Dra. Celina Ceballos, explicó que, “en esta época, generalmente, comienza a mermar la cantidad de gente que se acerca a donar sangre; entones, estas colectas nos ayudan muchísimo para mantener el tratamiento de los chicos”.Los interesados en donar sangre pueden acercarse de forma voluntaria hasta el hospital San Roque, de lunes a viernes de 7 a 11; el requisito es estar bien de salud. “Cualquier persona sana, desde los 18 y hasta los 65 años, puede donar sangre”, remarcó la médica.En tanto, Adriana Lamboglia de Compromiso Social de UCA Paraná, refirió que el objetivo de la propuesta era “aportar un granito de arena a una causa tan importante como es donar un poco de nuestra sangre; además de brindar el espacio para las actividades de Arco Iris y el San Roque porque ya son parte de nuestro calendario académico”.