Centro de día organiza primera caminata inclusiva para juntar fondos

El Hogar Centro de Día “San Camilo de Lellis” de Paraná realizará una caminata inclusiva con el objetivo de recaudar fondos para la institución. La actividad será el 4 de noviembre a las 17 horas y la salida será desde Plaza Alemania.Al respecto, el vicedirector del hogar, el licenciado en Kinesiología, Marcos Musich, contó aque el hogar viene creciendo mucho, nació a pulmón y se sostiene gracias a aporte de padrinos de la institución, actividades como bingos que hacemos y la coloración de los profesionales que vienen al lugar.En este sentido, amplió que hogar cuenta con una guardia permanente de enfermería y también personal que asisten a los pacientes permanente. También hay profesionales que brindan atención especializadas a las residentes.Destacó que la mayoría de las mujeres que se encuentran el lugar “tienen problemas a nivel cerebral y, en muchos casos, las familias no pueden brindarle la atención que necesitan porque estas personas requieren estar las 24 horas acompañadas”.“Hay casos también de chicas que no tienen familias y a través de la parte judicial llegaron hasta aquí”, sostuvo al detallar que con el paso del tiempo la institución logró organizarse mejor. “Tratamos de mantener el mismo cupo de pacientes y que las personas tengan más o menos las características de los pacientes, para que no se rompa la armonía del lugar”.La labor de los trabajadores es fundamental porque con mucha paciencia y compromiso atienden a las residentes y que estén lo mejor posible. “Tratamos que los pacientes puedan expresarse y se diviertan, nos da mucha satisfacción que estén felices y sobre todo que las venga a visitar”.Sobre la caminata, la licenciada en Kinesiología, Marisa Erchazarreta señaló que maratón surgió de una iniciativa de los profesionales y queremos que las chicas compartan con la comunidad.“Será una caminata maratón, desde la plaza Alemania hacia el hogar, unas cinco cuadras. La entrada el libre y gratuita, solo queremos recaudar fondos con la venta de la remera. El objetivo es acondicionar el lugar”, cerró.