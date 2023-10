Continúan las actividades en la pileta climatizada de la Escuela Hogar de Paraná

Continúan las actividades en la pileta climatizada del Centro Provincial De Educación Física Nº 1 (CEF) “Evita” que funciona en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. “Es un día de mucha humedad, por lo que está especial para estar en la pileta”, ponderó auno de los responsables de la institución educativa.Y agregó: “De 8 a 20 hay actividades para todas las edades, desde natación para niños y adultos, hasta aqua-gym y aqua-funcional para grupos de adultos”. Se trata de la única piscina pública climatizada de Paraná.“Es una experiencia maravillosa, se la pasa muy bien porque es un grupo fenomenal; nos sirve mucho por nuestras edades porque nos ayuda tanto en la salud física como en lo emocional”, ponderó una de las alumnas de aqua-funcional y destacó la labor que desarrolla el grupo de profesores a cargo de la disciplina. “Mi médica me recomendó, por mi sobrepeso, hacer una actividad dentro del agua para no forzar las articulaciones; y me resultó un cambio total en mi vida cotidiana porque puedo hacer cosas que antes no”, contó la mujer a Elonce.De hecho, la profesora Natalia explicó que “en aqua-funcional se busca trabajar la resistencia y también se hace entrenamiento de fuerza, flexibilidad y equilibrio, pero dependiendo del grupo”.