Aspasid celebró su primer aniversario con compromiso y proyectos a futuro

Aspasid, una institución dedicada al bienestar y desarrollo de los chicos con síndrome de down, conmemoró su primer año de existencia con alegría y un enfoque en el futuro. El evento de celebración incluyó juegos y una merienda compartida."Estamos muy contentas por este año, con muchísimas cosas por hacer y proyectos. Lleva tiempo y cuesta, pero estamos muy felices con este logro y con lo que estamos haciendo", expresó una de las referentes de Aspasid aDurante su primer año, la organización ha realizado talleres de música terapia, brindado asesorías legales para padres, presentado títeres y cuentos, y siempre ha mantenido actividades para los niños. Además, han encaminado proyectos más ambiciosos, como laOtra referente de Aspasid compartió la visión de este nuevo proyecto: "La idea es convocar a profesionales de todo tipo con el objetivo de formar a los más chiquitos para insertarse en un mundo que es bastante complicado".Para aquellos interesados en conocer y apoyar este proyecto, se les extendió una invitación:Paola, una de las integrantes de la comisión de Aspasid, informó sobre un taller de música terapia gratuito que ofrecen los miércoles y jueves: "Es super importante, sobre todo en las primeras etapas cuando más absorben los más chiquitos, de cero años ya pueden venir y tener esta especialidad que es muy buena para ellos".Aspasid, en su primer año de existencia, se destaca por su compromiso con el bienestar y desarrollo de los niños y niñas con síndrome de down, y mira hacia el futuro con la determinación de hacer una diferencia significativa en sus vidas. Para inscripciones y más información, se pueden comunicar al síndrome de down