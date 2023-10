Triduo de oración: “Siempre debemos pedir por la paz y por la patria”

Convocado por la Pastoral Social de la Iglesia católica, comenzó este miércoles el Triduo de Oración por la Patria, que culminará mañana viernes 20, rogando por nuestro país ante la proximidad de las elecciones de este domingo. La convocatoria está destinada a los fieles de todos los credos.



En el comunicado dado a conocer, se pide "a los sacerdotes que en esos días se celebre la Misa por "Por la Patria", que el rezo del Santo Rosario que se hace cotidianamente en tantas comunidades tenga la intención especial de rogar por la Patria; a los Centros Educativos Católicos, que puedan sumarse a esta intención en la oración al comenzar las actividades diarias; y a cada cristiano católico que en algún momento, solo o mejor si es en familia, rece en esos días un Padrenuestro, Avemaría y Gloria por la Patria".



Sobre este triduo de oración, José María Velázquez, delegado episcopal de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Paraná dijo a Elonce que “la paz es muy necesaria en nuestro corazón, sin paz no podemos pensar bien, no podemos ser pueblo tampoco”, y lamentó la situación que se está viviendo por la guerra.



“Muchas veces quienes vivimos en paz no sopesamos lo que significa la tranquilidad, entonces debemos pedir por la paz, siempre debemos hacerlo y es lo más importante que podemos ofrecer desde los pueblos que vivimos en paz. También debemos pedir por la Patria, tiene que ser un clamor por la unidad, somos un pueblo unido, a veces se nos quiere dividir políticamente y por clases sociales, basta de esas locuras. Y para ello hay que apelar a la fe”, expresó.



Finalmente, mencionó e invitó a la población a acudir a iglesias y santuarios, “que ofrecen no solo paz sino también la bendición para nuestras familias, para nuestro pueblo. Tenemos que hacerlo porque nos hace bien a todos”. Elonce.com