Mes rosa: recuerdan la importancia de realizarse chequeos anuales

UPCN organizó una charla de concientización sobre cáncer de mama. La actividad, se enmarcó en el Mes Rosa, la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La disertación estará a cargo del Dr. Ariel De la Rosa.Tras el encuentro, De la Rosa, detalló aque “se brindó la charla para concientizar sobre esta charla donde hay más de 20.000 casos nuevos todos los años en el país y nuestra provincia no escapa a esto porque estamos en la media nacional”.Sobre la enfermedad, detalló que “con prevención no se va a evitar que la mujer padezca la enfermedad, si no que el objetivo está puesto en el diagnóstico temprano en aquellos estadios iniciales donde se puede lograr una sobrevida con una tasa de curación alta”.En este sentido, destacó que “la incidencia mayor se da a partir de los 50 años, pero hay diagnostico que se hacen a edades muy tempranas y es por eso que se aconseja realizarse los estudios correspondientes”.Al ser consultado por los motivos que se genera la enfermedad, destacó que “hay estudios, estadounidenses, que se estima que esta enfermedad tiene que ver con el estilo de vida occidental porque se da mayormente en esta parte del mundo. En la sociedad oriental se dan otro tipo de tumores”.En esta misma línea, destacó que “luego de la charla lo importante es que las personas se lleven dos o tres conceptos importantes, como hacerse la mamografía anualmente, es algo que se estimula desde la salud pública y obras sociales”.