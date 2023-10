Las jornadas de competitividad de la Región Centro se desarrollaron en el CPC

Sobre el Directorio

Origen de la iniciativa

Testimonio de éxito

El dato

Otros participantes destacados de las novenas jornadas

El acto de apertura contó con las intervenciones del presidente pro tempore de la Mesa Ejecutiva del bloque, Claudio Ava Aispuru; el coordinador general del Foro de Entidades Empresarias y de la Producción, Maximiliano Mauvecin, y el coordinador del capítulo anfitrión, Elvio Guía.Claudio Ava Aispuru rememoró el compromiso asumido en 2022 por la Junta de gobernadores que posibilitó que las jornadas se realicen en la ciudad, y destacó al turismo como industria y a la economía del conocimiento como pilares de la edición. “Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, pueden mostrar en los hechos que la Región Centro se ha consolidado como política de estado -25 años de institucionalidad. Con gobiernos de distintos signos políticos, la pluralidad está en el ADN de la región desde sus orígenes y me permito –como entrerriano– recordar al doctor Jorge Pedro Busti en su sabia decisión de que Entre Ríos se sume al bloque; y destacar y agradecer al gobernador Gustavo Bordet quien, en sus ocho años de gestión, siempre ha acompañado cada iniciativa, no sólo en lo que refiere a producción o comercio exterior sino con todas las áreas de gobierno en que articulamos políticas en común, como educación, cultura, ciencia y tecnología o deportes”.El coordinador general del foro, Maximiliano Mauvecin, recordó: “Este sueño comenzó en 2014-2015, y el desafío del foro fue brindarle continuidad. Gracias a la provincia de Entre Ríos y al Consejo Federal de Inversiones, al foro con las entidades que lo integran, al equipo que ha ejecutado este proyecto”.“El sector empresarial tiene el más absoluto pragmatismo y el convencimiento que estos espacios tienen que mantenerse en el tiempo”. Mauvecin también lamentó en su discurso el momento histórico de violencia bélica y realizó un pronunciamiento por la paz, además de hacer alusión al contexto nacional económico y electoral. “Tenemos –apuntó– que abstraernos de lo coyuntural y ver todas las potencialidades que tenemos como región, la internacionalización, la economía del conocimiento, el desarrollo local, el turismo son oportunidades. A veces se cree que muchas de estas áreas dependen de ámbitos de competencia nacional exclusivamente, cuando en realidad el mundo llama a empoderarse a los estados y territorios sub-nacionales, donde el desarrollo económico local es quizás la principal agenda de los organismos internacionales”.Por su parte, Elvio Guía resaltó y destacó el compromiso de las entidades empresarias que forman parte del foro en las tres jurisdicciones. Entre otras cosas subrayó: “Estas jornadas representan un espacio único de colaboración y diálogo intersectorial que trasciende fronteras geográficas, un testimonio de cómo a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos en pos de un objetivo común: el desarrollo económico sostenible de la Región Centro. Estamos decididos a que juntos continuemos fortaleciendo el desarrollo de nuestras provincias y de la Argentina”, bregó Guía.Las jornadas incluyeron la presentación del Directorio de Oferta Exportable común de la Región Centro. Un sitio oficial gratuito de e-comex.El Directorio de la Oferta Exportable –DOE–, es un sitio oficial de la Región Centro que tuvo su origen incipiente en la pandemia. Y cuya creación ha sido refrendada por Decisión Nº 65/2020 de la Junta de gobernadores de la Región Centro, y que para su ejecución ha sido acompañada con la Decisión Nº 73/2022 de la Junta de gobernadores de la Región Centro.El contexto internacional impuesto por el COVID-19 obligó a que muchas prácticas se vieran transformadas, dando lugar a nuevos escenarios para el intercambio. La Región Centro no fue la excepción, y en el año 2020 asomó esta iniciativa, ya que muchas de las misiones comerciales e institucionales como las rondas de negocios, se habían trasladado al plano virtual. El DOE fue concebido como un lugar de encuentro y exhibición de nuestra oferta exportable común, y un gran paso en el marco de los procesos de adaptación tecnológica.La página es una gran ventana disponible en tres idiomas: español, inglés y chino mandarín, con un diseño amigable, responsivo y dinámico. Se trata de un sitio unificado fruto del trabajo denodado de los equipos que integran la Región Centro, su mesa ejecutiva, las áreas de comercio exterior de cada jurisdicción y el foro de entidades empresarias y de la producción.Un sistema integral que vincula y mantiene actualizada la información de cada una de las empresas exportadoras o en condición de exportar que se integran al buscador a partir de la creación de sus perfiles con un buscador ágil que distingue palabras claves, sector, rubro, producto o servicio, de todas o cada una de las provincias que lo componen entre otras facilidades. El DOE se mantiene sincronizado y actualizado, y no supone ningún costo para el sector privado –a diferencia de muchos sitios de e-Comex, en los que las empresas deben abonar si quieren formar parte–. Siendo, además, el Estado, quien garantiza la fiabilidad de la información que allí se suministra.El empresario joven Federico Paoloni, de la empresa arrocera de San Salvador, ofreció su testimonio en relación a su experiencia como integrante de misiones comerciales e institucionales impulsadas por la Región Centro y el Consejo Federal de Inversiones y como miembro del Directorio de la Oferta Exportable: “Lo que hacen es algo increíble. Y hay que destacar el trabajo de Cancillería y Comercio Exterior, su predisposición nos ayuda muchísimo cuando salimos al mundo a ofrecer nuestros productos. Estoy hace cuatro años en la empresa familiar, que es relativamente poco, y desde hace pocos meses estamos logueados como usuarios del DOE y es evidente cómo nos llegan los mensajes a partir de la búsqueda que realizan los potenciales clientes”.“Tenemos que seguir con estas articulaciones para poder continuar insertándonos en el mundo. Lo que se viene es la inserción de las regiones más allá de los países y la vinculación y la búsqueda de oportunidades externas es lo que nos va a hacer crecer”. Paoloni auguró por la continuidad de la Región Centro y agradeció a los organizadores por lo brindado.En el DOE (http://www.regioncentro.gob.ar/datos/oferta-exportable/) se encuentran registradas: 3.299 empresas, con 9.411 productos de 8 sectores productivos de 127 rubros diferentes. Entre Ríos, específicamente, cuenta con 132 empresas cargadas que ofrecen 370 productos. Y otras 37 empresas están pendientes de carga, en el proceso de verificación y traducción.Del encuentro participaron autoridades y referentes de la Cancillería Argentina, la OEA, la ALADI, el BID, la CAF, la UE. Sostenibilidad, actualización normativa, iniciativas emblemáticas, casos de éxito y novedades del futuro próximo, fueron algunos de los criterios que impregnaron los paneles y el debate. Además, a partir del streaming y las ponencias virtuales, participantes de distintos lugares del mundo, sobre todo del Mercosur, también tuvieron ocasión de participar del acontecimiento.Los oradores ofrecieron sus puntos de vista sobre temas que ocupan a las diversas entidades, entre ellos expusieron durante la mañana: el director de Misiones Oficiales de Cancillería, Ramiro Velloso; el director de Comercio Exterior del CFI, Diego Gómez; el director de Comercio Exterior e Interior de Entre Ríos, Jesús Pérez Mendoza; el embajador de Argentina ante la Unión Europea, Atilio Berardi; la presidenta del Consejo Empresario de Entre Ríos, Noelia Zapata y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos, Aquiles Arus.Hicieron lo propio, durante la tarde, la fundadora de AM Consulting María Apólito; el presidente de la Cámara de Industrias Informáticas del Centro de Argentina, Ricardo Rulval; el presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina, César Scasso. Además, también Julio Calzada, Raúl Hermida, Miguel Marizza, Alejandro Lastra, Anabel Waigandt, Agustín Clavenzani, Alberto Marcos y Santiago Noboa.