Maciá es protagonista del cuarto encuentro nacional de la Danza

Cronograma de talleres

Grilla de espectáculos:

Los días 13, 14 y 15 de octubre de 2023 se realiza el 4to Encuentro Nacional de Danza "Maciá Danza". Con más de 100 artistas en escena y seminarios se desarrollará la cuarta edición de este Encuentro que ya está instalado en la comunidad maciaense y va ganando lugar en la provincia y en la agenda nacional.Este año se realiza en el marco de las celebraciones por el mes Aniversario de la ciudad y apuesta a ser el punto de encuentro para la gran comunidad de la danza Argentina.13 HS Danza Clásica (Intermedios) - Maestro Rodolfo Romero (Paraná, E.R)15 HS Tango - A cargo de Nerea Suárez & Luciano Cams (CABA/Santa Fe)11HS Asamblea Movimiento Entrerriano de Danza - Acceso libre y gratuito16HS Afrocontemporáneo - Maestra Gaby Fabro (CABA)16HS Folklor Cubano - Maestra Gaby Fabro (CABA)14:30 HS Danzas Urbanas - A cargo de Agustina Otamendi (Concepción del Uruguay, E.R.)15:30 HS Técnica Clásica para bailarines folclóricos - Irene Marcilio16:30 HS Flow Contemporáneo - Maestro Martín Andrés Quintana (Concordia, E.R.)Lugar: Teatro Jorge Alfredo Alasino – Maciá, Entre Ríos.Primera Parte:-Apertura. Elenco de Maciá. (Alma Dinamita, Wos) Dirección: Irene Marcilio-Flamenco adultos; Estudio de Danzas "Pies Alados" Directora General Profesora Superior en Danzas Leticia Rufiner Santa Elena Entre Ríos-Here, there and everywhere (Beatles) Compañía Municipal de Danza de Concepción del Uruguay. Baila: Sasha Wooldridge. Dirección: Irene Marcilio-Taller Danza clásica adultos; Estudio de Danzas "Pies Alados" Directora General Profesora Superior en Danzas Leticia Rufiner Santa Elena Entre Ríos-"Almas Mariposas" / Obra de danza creada y dirigida por Gaby Fabro--Cuadro Litotaleño, Ballet Ñe Á, Dirección: Elbio Vargas (San José de Feliciano)Segunda Parte:-"Ochún" Autora: Gabriela Fabro, Joaquina Quinodoz Intérpretes: Camila González, Julia Berón, Lucas Sanjurjo, Claudia Luzuriaga, Ayelen Tato Santander. Musicos y Cantantes: Anabella Leon, Lucas Zalazar, Lucas Sanjurjo- Taller Danza contemporánea adultos; Estudio de Danzas "Pies Alados" Directora General Profesora Superior en Danzas Leticia Rufiner; Santa Elena Entre Ríos-Tierra Zanta Trueno ft. Victor Heredia Compañía Municipal de Danza de Concepción del Uruguay. Dirección: Irene Marcilio-Cuadro Pop Ballet Ñe Á, Dirección: Elbio Vargas (San José de Feliciano)- Cuadro: Vida y Memoria Compañía independiente Tupaná (Paraná) Dirección: Viviana VergaraPrimera Parte:-Apertura. Elenco de Maciá. (Alma Dinamita, Wos) Dirección: Irene Marcilio-Guarany, una historia de amor... Y Lucha. Dirección y autoría del espectáculo: Mario López Bondaz Asistente de dirección: Adriana AbrigoIntérpretes: Pablo Llanan, Silvina Parnes, Milagros Gimenez Longui, Giuliana Segovia, Lucas Llanan, David Zapata, Adriana Abrigo y Mario López Bondaz.Segunda Parte:-Pared de Cristal (Wos) Compañía Municipal de Danza de Concepción del Uruguay. Baila: Agustina Otamendi. Dirección: Irene Marcilio-Pareja de Tango Mariel Quintana Grasso & Ariel Lescano (Maciá/Caseros)-Canción Pequeña (Perota Chingó) Compañía Municipal de Danza de Concepción del Uruguay. Dirección: Irene Marcilio-Ballet Che Rojaiju (Maciá) Dirección: Luis Lescano-Ballet Amanecer Gualeyo presenta Duendes de la Puna, danzas del Altiplano. (Gualeguay) Dirección: Ángel CicheroLas dos noches de espectáculos tendrán lugar en el Teatro Municipal Jorge A. Alasino y comienzan a las 20:30 hs. Se organizan en dos bloques por el volumen de elencos participantes. Las entradas se pueden adquirir en puerta cada día a $1500.