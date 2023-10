Cerró el calendario de exposiciones rurales en Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

Con las desarrolladas en Chajarí y Victoria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), culminó el ciclo anual de exposiciones que integran su calendario. De este modo, se da cierre a un proceso virtuoso de muestras donde el sector agropecuario da a conocer un resumen del trabajo anual.



Nuevamente las Exposiciones Rurales hicieron las veces de síntesis del accionar y el desarrollo del sector en la provincia, evidenciando el trabajo y la apuesta del campo, siempre con la ganadería como eje, pero con la agricultura y todo lo que encierra a la actividad agropecuaria como socios indivisibles.



En este sentido, el presidente de FARER, José Colombatto, remarcó como altamente positivo el ciclo de exposiciones de este año y el valor que tiene "exponer ante la comunidad el papel del sector agropecuario, la importancia que tiene para las economías de las ciudades, el rol protagónico en el desarrollo, el arraigo y en el empleo genuino que significa para Entre Ríos".



De este modo, durante 2023 se desarrollaron las expos de Villaguay, Federal, Hasenkamp, Feliciano, La Paz, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay, María Grande, Concordia, Chajarí y Victoria.



En el marco de las últimas exposiciones, el titular de FARER, José Colombatto, desarrolló los tradicionales discursos. En ellos, ensayó una especie de despedida ya que en diciembre dejará su lugar a otro confederado, remarcó la tarea de la entidad y tuvo fuertes conceptos para el gobierno y la política en general.



Respecto de la trascendencia de FARER, aseguró que "hemos conseguido con el esfuerzo de todos, una entidad representativa del campo entrerriano, con casi veinte rurales y miles de productores detrás. Siempre hemos estado donde debíamos, más allá de los resultados de cada gestión y podemos decir con orgullo que donde hubo un problema para el productor, allí estuvimos".



Respecto del lugar que la política le da al campo, y luego del debate presidencial donde casi ni se lo abordara, Colombatto sostuvo que "uno de los sectores más pujantes, dinamizadores y generadores de divisas de la Argentina fue invisibilizado nuevamente. Es triste y lamentable que una vez más la política se olvide del campo. No escuchamos una sola propuesta concreta que nos integrara y no hablamos sólo del oficialismo. Estamos podridos de ser un cajero automático donde todos vienen a retirar dinero. Basta de una vez por todas. Dejen los cantos de sirena, dejen de dorarnos la píldora en las reuniones y en los medios y pónganse a trabajar en políticas públicas a favor del campo. Se acabó el tiempo de la guitarra, al menos apréndanse la letra. Sean serios y responsables. No hay Argentina posible sin el campo", criticó.



Yendo a lo provincial, el referente gremial indicó que "deseamos fervientemente que el gobierno que venga pueda representarnos. Nos sentimos huérfanos hace muchos años. No hemos estado en el radar de los últimos gobernadores. No nos han defendido ni en las peores decisiones y coyunturas. No recibimos un trato empático ni en la peor sequía de las últimas décadas, ni cuando el gobierno nacional atacó a los productores con medidas confiscatorias. No tuvimos la suerte de otras provincias donde los gobernadores salieron a dar la cara en defensa del campo. Por eso, repito, ojalá que a partir de diciembre se acaben los mandaderos del gobierno nacional y tengamos un gobernador con todas las letras", remarcó.



Por último, realizó un llamado a seguir produciendo y a mantener e incluso reforzar el compromiso y la participación: "necesitamos productores jóvenes que se sumen a la lucha. Necesitamos seguir fortaleciendo la entidad ya que es el único reaseguro que conocemos para defendernos de los embates del Estado. Redoblemos el esfuerzo. Vayamos por rurales, una FARER y una CRA cada día más grandes y representativas", cerró.