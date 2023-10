Fundación OSDE invita a participar del curso de Reanimación Cardio Pulmonar

Se trata de una técnica sencilla que puede ser aplicada por cualquier persona que haya recibido un curso de RCP, y que permite restablecer la circulación sanguínea y la distribución de oxígeno a los órganos vitales hasta la llegada del servicio de Emergencias Médicas.Dentro del programa de promoción de la salud que lleva adelante Fundación OSDE, el miércoles 18 de octubre de 9 a 12 horas se llevará a cabo el Curso de RCP: Solo manos - Tus manos pueden salvar vidas, de forma libre y gratuita, en el Auditorio OSDE Filial Del Paraná - 25 de mayo 375, Paraná.En el curso se brindan los conocimientos necesarios para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia y aprender fácilmente Reanimación cardiopulmonar (RCP), cómo reaccionar ante asfixias y atragantamientos y cómo usar un desfibrilador externo automático (DEA).La Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) es una técnica sencilla que permite duplicar o triplicar las posibilidades de sobrevida en una persona que sufre un paro cardiorespiratorio o que, en principio, no responde a estímulos y no respira o su respiración no es normal.Puede ser aplicada por cualquier persona que haya recibido un entrenamiento.Al contrario de algunas creencias erróneas, no hay consecuencias legales para quien intente reanimar a una persona. Según la Ley 27.159 de Prevención de Muerte Súbita, ninguna persona que realice RCP Básica y utilice un DEA (Desfibrilador Externo Automático) está sujeta a responsabilidad civil, penal, ni administrativa derivadas del cumplimiento de la misma.El curso estará a cargo de instructores del Centro de Entrenamiento de RCP de OSDE, certificado por la American Heart Association (AHA) y al finalizar, se otorgará un certificado de participación. Se recomienda asistir con ropa cómoda.Enlace de inscripción: https://forms.gle/3BGMTYqjsZ5E32a59