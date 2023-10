Avanza a buen ritmo las obras en el gasoducto en el departamento Federación

Institucionales Licitarán la obra de construcción de una Comisaría en Concepción del Uruguay

Siguen los trabajos de perforación y tendido de cañería de acero de 8 pulgadas y llevan un 80% de avance. El Gasoducto Productivo III, que conectará desde Los Conquistadores hasta Chajarí, avanza a paso firme y es una de las obras de desarrollo gasífero emblema para la provincia.Los 50 kilómetros de tendido de cañería de acero de alta presión, las características técnicas que posee y la capacidad de abastecimiento una vez finalizado y habilitado, son algunas de las propiedades que llevan a considerarla como la obra de mayor magnitud de las últimas dos décadas. En cuanto a la inversión del Estado provincial ya asciende a 4.674.162.808,46 de pesos.“El Gasoducto Productivo III tiene la financiación asegurada y, pese a al contexto adverso en lo referente a provisión y costos de los materiales principales, hoy está en pleno desarrollo y tenemos la certeza y decisión política del gobernador de que se finalizará este año”, aseguró la secretaria de Energía, Silvina Guerra.Respecto a ello, Guerra, expresó: “Es una respuesta asegurada para todas las industrias que querían instalarse en el Parque Industrial de Chajarí y no podían porque la distribuidora no le puede dar factibilidad de servicio, al igual que varias estaciones de GNC. Además, se puede pensar en extenderlo y llegar con la red a las industrias y los hogares en Villa del Rosario, Santa Ana, Colonia Alemana y la zona de influencia. Sin esta obra no se podía pensar en extender el servicio de gas natural a todo el departamento Federación”.Serán 50 kilómetros de tendido de cañería de acero de alta presión, por lo cual es considerada la obra de mayor magnitud de las últimas dos décadas debido a las características técnicas que posee y el abastecimiento que brindará una vez finalizado y habilitado.Otra mención importante de hacer es que una vez finalizado y habilitado solucionará un problema que acarrea Chajarí al depender del Gasoducto Entrerriano realizado 25 años atrás y que, por la gran demanda que existe por este insumo, no llega a cumplir con el correcto abastecimiento para que más industrias se afinquen en esa ciudad.