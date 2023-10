Tutorías de Diseño: se capacitaron personas de Paraná, Concordia y Gualeguaychú

Tutorías para diseñadores consolidándose desde el 2021

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y en co-gestión con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el apoyo de las áreas de cultura de Gualeguaychú y Concordia. Se capacitaron 90 proyectos en Paraná, Concordia o Gualeguaychú.El Programa Tutorías de Diseño fue una serie de capacitaciones especializadas para el seguimiento de proyectos del sector diseño vinculados a la indumentaria y accesorios; objetos y movilidad; diseño gráfico e ilustración; y los servicios. El Programa tuvo el objetivo de generar bases profesionales para optimizar el posicionamiento del sector, trabajando desde la creación, la identidad y la sostenibilidad sobre propuestas originales, a través de tutorías con seguimiento personalizado de los casos durante las mentorías.Las Tutorías hicieron foco en la búsqueda de la identidad local en cada uno de los proyectos; en dar a conocer y vincular la producción genuina del diseño entrerriano en el marco de las industrias creativas regionales y nacionales; y fortalecer la trama creativa de producción y oficios locales.Esta tercera edición del Programa permitió que numerosos diseñadores logren un mejor desarrollo, accediendo a nuevas herramientas profesionales y digitales, y también fortalecer la comunicación sobre sus productos. Una cuestión destacada de este año fue la incorporación de nuevas localidades, sumando más diseñadores entrerrianos y convirtiendo el Programa en una iniciativa federal.Durante cuatro meses distintos docentes brindaron asesoramiento presencial y virtual a las y los referentes de cada emprendimiento.Entre proyectos seleccionados y suplentes pasaron por las Tutorías en Paraná: Amelie accesorios; Maurina; RA disen?os; Ayelen Bess; Las Malas; Alfonsina; Gabita Borda; Lupelú; Fugitiva; Valtablack.; LA Rosa Artesanías; Rincón Payé; Caps; Creaciones Haydeé María; Las Tres Marías; MALAZA®?; Damariú; Abacaxi; KECRISTAL; MEI; Manualidades Doña; SR Carteras; YVY; Secretos de la Tierra; Chyno; Abisal; Adornarte; Suma Emperatriz; Lorenza txtl; Analia Fort artesana textil; L'Margó; Leo Charras Diseño; Leon Deco; Clix 3D; Gaia deco y accesorios; La Coquetterie; Narciso; Marca Alternativa; Maldito Muggle; Gabriela Bolzan; Luxor Lencería; Sanarte Cueros; y Girasol.En Concordia: Yvyrá; Lettice Lencería; Impronta; Mar.Mar tejidos; EV CERÁMICA; Irupe; Costumbres Argentinas; Donata hecho a mano; Lily pintura y restauración; Tama lingerie desing; Tocados Agostina Ayala; Serendipity Concordia; Paseo de las tinajas; Night club; La Dama Pintada; Manola; Quitapenas en Papel; Jacqueline Larre; Jaz Crochet; Cer-Arte de Uriel Franco; ACJ Iluminaria; Luz de Luna. Tienda de Lámparas; Tecza_by_ely; Ruth.elizabethok; Catalina diseños; Ecopanda; Sacha Objetos; Hecho con amor by CP; Osadía; Julianrebot; Mónica Cott; Imprenta Alem; T.A.I.A indumentaria Pandala; Panambi Textiles; MAKNAMARA; Mechas elementos; Imaginarte; IndiProyectY, finalmente en Gualeguaychú: Corazón de tela Deco; Paz Ayuso; Azahares; Del carajo; Mla.creaciones; Lucca; De Espíritu Bohemio; MPR; Imperfect; Loneliness; Creaciones Ana; Être Lingerie; ADM Confecciones; ENTRE HILACHAS; By Kary Bags, BYKA; Stickerlandia.gchu; Ga; Tecza_by_ely; MarisaMabelRegalis; Alma Creativa; V.M.velas; Bruma.tintesnaturales; Carola Cerámicas; Panambí Encuadernación Artesanal; AQUÍ PRANA; HollyMolly; Sol Negro; Invicta Atelier; Brenda Rein confecciones; Innova Deco home; Taller Colazo; Cooperativa de trabajo textil El Nuevo Comienzo; y Dibujando con amor.Los capacitadores que brindaron las mentorías fueron Moriana Abraham, Germán Lang, Carolina Menso, y Gastón Ábalos. Fueron acompañados por las talleristas Miranda Mayer, Julia Deharbe, y Victoria Alonso. Mayer también tuvo el rol de asistente. La mitad del cuerpo docente es entrerriano, ya que uno de los objetivos propuestos desde Secretaría de Cultura es formar un equipo para capacitar en el sector específico de las Industrias Culturales.Durante el desarrollo de las tutorías se abordó una introducción a la problemática actual del diseño local y global; los impactos del consumo ético sobre el desarrollo local; la descentralización de los sistemas productivos; la construcción de identidad gráfica; el diseño estratégico de una marca; y cómo trabajar en contextos económicos variables. Se realizaron además talleres dentro de distintos ejes temáticos como creación de concepto y Storytelling; fotografía con celular; redes y marketing digital; y empresa y gestión de diseño.Al respecto del trabajo y a modo de balance, Anibal Beorda, Coordinador de Industrias Culturales de la Provincia destacó: "estamos muy conformes con el alcance y los resultados de este programa, fortaleció 90 emprendimientos este año y en total llevamos más 150. Estos resultados son una respuesta sumamente positiva por parte de los participantes, quienes adquirieron nuevas herramientas de gestión, comunicación y manejo de costos".A partir de las experiencias 2021 y 2022 -que se vieron potenciadas por la Feria del Centro en la ciudad de Paraná y luego en la ciudad de Córdoba como gran punto de promoción de actividades para el sector-, la nueva edición se propuso llegar a un público más amplio de diseñadores apostando a una gran convocatoria provincial lanzada en mayo de este año.Para dar inicio al plan propuesto se seleccionaron diseñadores/emprendedores elegidos por su calidad, identidad, sostenibilidad y su aporte a la cultura de la región. Esta selección se realizó atendiendo a la variedad de productos y propuestas en diseño.Entre los seleccionados hubo casos de marcas y emprendimiento que ya contaban con experiencias en el mercado y en capacitaciones; y también muchos otros nuevos, algunos incipientes, en estado inicial. El objetivo del Programa de las Tutorías se abocó entonces a monitorear y capacitar para obtener mejoras en distintos aspectos.Según el balance del cuerpo docente, de los 90 participantes seleccionados un 20% responden a grupos de emprendimientos con trayectoria y experiencia, participaron activamente demostrando compromiso e interés en hacer crecer su empresa, fortalecer su proyecto y poder manejar herramientas para autogestionar algunas etapas y también saber cómo resolver y a qué profesionales acudir en otras (registro de marca, costos, manejo de redes, etc). "Consideramos esto altamente favorable ya que los participantes pudieron absorber y aplicar autónomamente los contenidos brindados en las capacitaciones, como así también las recomendaciones y lo demostraron en su participación en distintas ferias sectoriales, en el manejo de la comunicación de su empresa y en el progreso en relación a la calidad y comercialización de sus productos", explican.Otro 65% de los asistentes a las Tutorías responde a emprendimientos nuevos, incipientes y participaron muy activamente en el programa. La mayoría se incorporan desde el conocimiento del hacer (artesanías y oficios), el diseño formal o desde la economía social. "Este grupo funcionó muy bien desde el inicio, establecieron relaciones, compartieron técnicas, procesos, proveedores y fueron muy comprometidos con respecto a la asistencia y participación, demostrando compromiso e interés en hacer crecer su empresa y fortalecer su proyecto. Estas marcas han mostrado una reacción más rápida en relación al proyecto 2021 y 2022, han empezado a aplicar las herramientas trabajadas durante la capacitación" agregaron los docentes a cargo.