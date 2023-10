“Los sueños no se leen”: impulsan actividades para concientizar sobre dislexia

Con indumentaria y luces en colores turquesa, la asociación “Los sueños no se leen” inició una campaña para concientizar sobre la dislexia, una dificultad especifica del aprendizaje que obstaculiza la adquisición de la automatización de la lectura fluida.“Desde 2019 logramos tener nuestro día provincial de concientización en dislexia y otras dificultades especificas del aprendizaje, y bregamos por institucionalizar el día para hacerlo visible porque es un trastorno invisible y una condición que para los otros es como que si el alumno se hace el vago, no quiere trabajar, no quiere terminar de copiar las actividades, deja sin hacer las tareas pese a que las sabe”, expuso auna de las integrantes de la entidad, Fernanda Duré, al remarcar: “Necesitamos que todos tengan conocimiento de esta condición para poder acompañar a nuestros estudiantes”.“Detecté que mi hija tenía dislexia durante los primeros de su escolaridad porque tuve la suerte de haber tenido un alumno con esta condición, el que me aportó el conocimiento que no tuve en el cursado del profesorado”, contó Duré. De hecho, refirió que “la condición es hereditaria y permanente” y alertó que, en la provincia, “no hay tantos profesionales dedicados al tratamiento de este trastorno”.Por su parte, María Maccaronne contó que le diagnosticaron dislexia siendo adulta gracias a que advirtieron la dificultad en el menor de sus hijos. “Lo importante es visualizar esta condición en los primeros años cuando empezamos con la lecto-escritura”, recomendó la mujer.En relación a los impedimentos que genera la dislexia, Maccaronne comentó que “hay fallas en la memoria, como, por ejemplo, el chico todos los días a la escuela y no puede nombrar a la maestra o a sus compañeritos, sino que dice una característica”. “Hay una cuestión con la nominación, el olvidar las palabras”, explicó.Las dificultades especificas del aprendizaje son dislexia, disgrafía y discalculia. “La adquisición e interpretación de la lectura, la dificultad para detectar los rasgos ortográficos y la mala caligrafía porque se dice que el pensamiento de las personas con dislexia es mucho más rápido que la posibilidad de escribir; además de la dificultad para la apropiación del cálculo matemático y todo lo vinculado a lo numérico”, detalló la mujer.“La corrección es continua”, comentó y acotó que “hay días mejores y otros peores, porque la dislexia nunca se va, pero uno aprende a convivir con ella y a buscar herramientas para solventarla”.En el marco de las actividades de concientización, este 8 de octubre, a las 20n se iluminarán de turquesa la Casa de Gobierno, el Consejo de Educación y la Municipalidad de Paraná “porque se hace a nivel mundial y en los grandes edificios característicos de las ciudades para visibilizar a través del color para que todos puedan interesarse en la temática”.También invitan a todos a vestir una prenda en color turquesa, tomarse una fotografía y compartirla con el hashtag #turquesaenmiestilo