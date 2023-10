Presentaron el libro “Prevención de la autoeliminación": la palabra de la autora

La licenciada Irene Carola Fuchs presentó su libro Prevención de la autoeliminación, una mirada indisciplinada” este mediodía en la pantalla de Elonce. El libro aporta herramientas, prácticas y teóricas, para quien conozca a alguien que atraviesa una crisis y evalué la autodeterminación pueda asistirla.“Es un libro que sirve mucho para docentes, personalidad de seguridad y al resto de la sociedad para que estemos atentos para que pueda advertir cuando una persona quiera llegar a este punto”; dijo la licenciada al dar cuenta que el libro está basado en toda la experiencia que ella adquirió como Coordinadora de Prevención del Suicidio.En este sentido, expresó: “El libro comienza con los distintos tipos de acto suicida, como una idea y luego otras etapas y es por eso actuar para desmitificar que esto es una salida. Es necesario entender que la persona que está en crisis, no quiere morir, solo desea dejar de sufrir”,Y amplió que “el suicidio es una realidad muy compleja y los distintos actores deben intervenir para que la persona que está en crisis pueda salir de esta realidad”.El libro busca dar herramientas teórico – prácticas, a todos los recursos humanos que trabajan con personas que pueden estar en crisis de tipo suicida, para poder hacer prevención; aportando viñetas de casos, experiencia de sus propios pacientes o de las situaciones aportadas por los más de cuatro mil participantes en 74 capacitaciones.Al ser consultada sobre las maneras de abordar este tipo de situación, contó que “muchas veces se actúa contrario a lo que deberíamos, porque ponemos en el otro nuestra perspectiva y la persona que está en crisis se siente aún más incomprendida. Esta persona necesita ser escuchado y alguien le debe ser que puede recibir ayuda”.En esta misma línea, Fuchs mencionó que “las personas expresan el dolor de diversas maneras, incluso alguno hasta los vuelcan en el cuerpo, pero sobre todo tienen que ver con una desesperanza hacia el futuro y sienten que llevan una mochila que no pueden sostener. Muchas veces relacionados con problemas de la infancia”.“Muchas veces la depresión no es tristeza, si no que faltan ganas para vivir porque sienten que ya no tienen ganas de seguir llevando”, expresó al sostener que el aislamiento social fue lo peor para la salud mental.