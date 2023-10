Comenzó la etapa departamental del Senado Juvenil Entrerriano

Instancia Departamental

Los proyectos por escuelas y ganadores

Con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta, este lunes se realizó la apertura de la etapa departamental de la 31ª edición del Senado Juvenil Entrerriano. En el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia, estuvieron presentes más de 80 estudiantes y docentes de los departamentos de Victoria, Diamante e Islas del Ibicuy.Al hacer uso de la palabra, Stratta valoró el programa del Senado Juvenil señalando que se basa en dos ejes fundamentales: la participación ciudadana y el debate de ideas. “En estos cuatro años del programa del Senado Juvenil han sido más de 600 proyectos los que se debatieron en este recinto. Ha habido muchas gurisas y gurises de esta provincia que han pasado por aquí, expresándose, diciendo lo que quieren para la provincia, y trabajando temáticas como son la salud, el ambiente, el género, los derechos, que tienen que ver con fortalecer la democracia”, remarcó.En esta línea, la vicegobernadora destacó el espacio de debate e intercambio de ideas, donde la juventud puede transformar sus sueños en un proyecto. “El año pasado el Senado Juvenil cumplió 30 años de trabajo ininterrumpido y este año estamos por cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, por eso este espacio es tan importante para que podamos fortalecer la cultura democrática”, subrayó al tiempo que consideró: “Nos tiene que unir la vocación de la búsqueda de bienestar común”.Y agregó: “Desde esa convicción que transitamos el camino de la democracia juntos, fortaleciendo la participación y el debate, pero sobre todo haciendo que los sueños se transformen en proyectos, para que esos proyectos puedan transformarse en ideas y políticas que nos permitan vivir mejor cada día”, dijo finalmente Stratta.Además, participaron de la actividad, la senadora por el Departamento Diamante, Claudia Gieco; el senador por el Departamento Victoria, Gastón Bagnat; la directora Departamental de Escuelas, Claudia Pereyra; y la coordinadora del Programa Senado Juvenil, Florencia Beck.Se trata de encuentros que se llevan adelante en el recinto de la Cámara de Senadores de la provincia en el marco del Programa del Senado Juvenil. De ese modo, estudiantes de nivel secundario de distintas escuelas de Entre Ríos defienden anteproyectos en representación de sus escuelas. Cada equipo tiene la posibilidad de exponer durante diez minutos su propuesta legislativa en el recinto ante un jurado especializado que podrá hacer preguntas que considere pertinentes antes de otorgar un puntaje a cada proyecto.-Escuela N°26 Leandro Alem. “Escuela de islas y el Estado como garante de derechos”. Viviana Ferreyra, Fabiana Turano, Gabriela Prada y Abril Sotomayor.-Escuela N° 3 Osvaldo Rey. “Cena Escolar”. Erica Carrizo, Angela Velazquez, Agustin Zapata y Victoria Delgado.-Escuela N° 6 Justo José de Urquiza. “Cultura 3R en la escuela y para la comunidad”. Debora Salazar, Lucas Elizondo y Joana Garcia.-Escuela N° 9 Ramón Turano. “Que tu cuerpo no sea una barrera”. Rocio Brasseco, Paola Herrera, Ayelen Vivas, Lucia Aimone y Karina Albornoz.-Escuela N° 9 Ramón Turano. “Ser celíaco no me hace menos”. Paola Herrera, Rocio Brasseco, Anabella Bardallo y Virginia Balcaldi.Ganadores de Victoria: -Escuela N° 3 Osvaldo Rey. “Cena Escolar”. Erica Carrizo, Angela Velazquez, Agustin Zapata y Victoria Delgado.-Escuela N° 12 Los Inmigrantes. “Nuestra representante”. Ethel Bustos, Camila Aimone, Ruth Herbel y Belén Borio.-Escuela Agustín de la Tijera. “Promotores de inclusión”. Dariela Gareis, Briana Nair Luna, Alexa Ricio Graglia y Facundo Bergamaschi.-Instituto Jesús de Nazareth. “Expresión sin fronteras”. Rosa Garcilazo, Andrea Muller, Candela Degiovanni, Melanie Muller y Esteban Corrales.-Instituto Madre de Jesús. “Melanomas”. Camila Graf, Juana Torriani y Maria Sol Schenhals.-Escuela N° 3 Mariano Moreno. “Estudiando- ando”. Vanesa Knaus, Valentina Torella, Luciana Macri y Valentina Cardozo.-Instituto Madre de Jesús. “Estrategia verde”. Esteban Corrales, Ariana Badiali, Xiomara Benitez y Andrea Bisheimer.-Escuela N° 9 Maria de la Cruz Escalante. “Eventos Eco responsables”. Ariadna Sanchez, Sabina Etchart, Ariana Crozza, Elias Sanchez y Zoe Sosa.-Instituto Jesús de Nazareth. “PsicoVida”. Rosa Garcilazo, Laura Marquez, Alejandrina Schiavo y Bianca Taborda.-Escuela N° 3 Mariano Moreno. “Otra oportunidad”. Vanesa Knaus, Mirko Acosta y Luzmila Parra.Ganadores de Diamante: Instituto Jesús de Nazareth. “PsicoVida”. Rosa Garcilazo, Laura Marquez, Alejandrina Schiavo y Bianca Taborda.-Escuela Técnica N°1 Augusto Widmann. “Implementación de lengua de señas argentina en la provincia de Entre Ríos”. Ignacio Bacigalupo, Alejo Martin Lisman, Brian Exequiel Pelay y Mateo Daniel Pavón.-Escuela N° 2 Islas del Ibicuy. “No te olvides de mis emociones”. Maria Micaela Bello, Mel Molina, Benicio Javier Bailatti y Mirena Analia Leissa.-Escuela N° 1 “David Della Chiesa”. “No sean indiferentes”. José Luis Baez, Pablo Raúl Aunzain, Carla Loreley Neirotti y Julieta Irupé Latorre.-Escuela Técnica Augusto Widmann. “Asistencia para personas con residencia inhóspita”. Ignacio Bacigalupo, Christopher La Paz, Luisana Michel Olmos y Nubia Tamara López.-Escuela Nº 5 “José Gervasio Artigas”. Democracia “luchemos por el agua”. Sonia Veronica Aguilar, Verónica Peruzzo, Juan Pablo Seminario y Guadalupe Giménez.-Escuela Agrotécnica Maríano Echaguibel 144. “Vivero agro nativas”. Claudia Plata Zaroba, Priscila Araceli Piccini, Alexis Ignacio Garcia y Carlos Camila Loiza.Ganadores de Islas: -Escuela N° 2 Islas del Ibicuy. “No te olvides de mis emociones”. Maria Micaela Bello, Mel Molina, Benicio Javier Bailatti y Mirena Analia Leissa.A continuación se detallan las fechas de esta semana con sus respectivos Departamentos:Martes 3/10 – ConcordiaMiércoles 4/10 – GualeguayJueves 5/10 – Gualeguaychú y NogoyáViernes 6/10 – Federal y Federación