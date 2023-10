Campaña limpia: dónde denunciar ocupación indebida de un espacio público

Desde el Consejo Asesor de Marca Paraná se insta a las agrupaciones partidarias y a cada candidato a emplear formas más amigables con el entorno y a no colocar propaganda ni anuncios con fines electorales, con la premisa de mantener la armonía y la belleza de nuestra ciudad.



Durante la campaña de las PASO, la campaña tuvo una gran repercusión y no hubo tanta contaminación visual con propaganda proselitista en la ciudad. Asimismo, el material no utilizado, como boletas y panfletos, se recolectaron en el marco de la campaña de reciclaje promovida por Marca Paraná y se articuló con la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad y las cooperativas de recicladores.



En este sentido, se vuelve a solicitar no colgar por ejemplo pancartas o pasacalles desde los árboles, no utilizar las columnas de luminarias ni semáforos por el perjuicio y el peligro que eso genera; tampoco las superficies en los ingresos a la ciudad. Paraná está renovándose, recuperando sus plazas, poniendo en valor sus lugares emblemáticos, su patrimonio. Acompañar desde las acciones y las decisiones, desde el lugar de cada uno, es una gran contribución.



Cabe consignar que hay ordenanzas que regulan el uso del espacio público, como las ordenanzas N°6.904, N°6962 y N°7.977, prohibiendo la fijación o colocación de anuncios publicitarios como afiches, carteles o similares en el frente de edificios, muros o paredes de inmuebles, así como cualquier lugar o espacios del dominio público municipal o de la vía pública; también está prohibido colocar carteles en monumentos, estatuas, fuentes, columnas, refugios, postes, árboles, maceteros o cualquier otro elemento. Lugares habilitados

Se solicita a los partidos políticos y agrupaciones utilizar para tal fin la cartelería privada, que son las que se utilizan en obras en construcción, o carteles particulares, que deben ser autorizados por los dueños de los mismos.



Por otro lado, está disponible el número de WhatsApp de Control Urbano: 3434711238. Por esa vía, los vecinos pueden denunciar en caso de advertir la ocupación indebida de un espacio público.