Observatorio de Oro Verde: se podrá ver la luna, saturno y proyección inmersiva

En el Observatorio Astronómico de Oro Verde este sábado podrá disfrutarse de la Luna, Saturno y proyecciones en el domo geodésico. “El espectador se encuentra envuelto, rodeado por las imágenes. No es como una proyección en 3D, sino que directamente uno está adentro de la imagen”, indicó Mariano Peter, coordinador de la institución. En dos turnos de una hora de duración, las actividades comenzarán a partir de las 19:30.explicó Peter, y señaló que además: “Va a haber función de planetario en nuestro domo geodésico, que es una tecnología de proyección inmersiva”, lo que quiere decir que “el espectador se encuentra envuelto, rodeado por las imágenes. No es como una proyección en 3D, sino que directamente uno está adentro de la imagen, que es la misma tecnología que va a tener el futuro planetario acá en Paraná.“La actividad observacional con telescopio dura aproximadamente media hora, y después tendremos media hora más de función de planetario”, sobre las mismas explicó Peter que: “No todos los sábados hay funciones de planetario, a veces se dan charlas”.Con respecto al planetario que se encuentra en construcción en el Parque Varisco, explicó que: “Por suerte se han retomado las obras para por lo menos terminar el 50 por ciento que falta de la obra civil”. Para el año que viene, “esperamos el tema más complicado que es la importación de los equipos”.Siempre que el tiempo acompaña, el observatorio abre sus puertas todos los sábados, “la gente puede consultar las actividades, reservar sus turnos y comprar las entradas en la página web www.astroentrerios.com.ar ”. Allí, “a partir de los días jueves se crea y habilita el evento para que la gente obtenga sus turnos y entradas”, y explicó Peter que: “A veces la gente nos llama y nos consulta por qué no está habilitado el evento; eso es porque nos manejamos con el pronóstico del tiempo y si vemos que para el jueves o inclusive el viernes no es alentador para el sábado ya no se habilita el evento ni la venta de entradas”.Para quienes no hayan podido adquirir las entradas para este sábado, “puede ir a las 19:30 o 20:30 y sacarla en la puerta”, dijo el Coordinador del Observatorio de Oro Verde. “Las escuelas también pueden visitar el observatorio días entre semana en horario a convenir previamente”.Para contactarse con la Asociación Entrerriana de Astronomía y el Observatorio de Oro Verde existen diferentes canales de comunicación, además de la página web.Fancepage en Facebook: Asociación Entrerriana de Astronomía Observatorio de Oro VerdeFacebook: Asociación Entrerriana de Astronomía Observatorio de Oro Verde, donde la gente puede interactuar, publicar sus fotos, hacer preguntasTwitter: @observatorio AEAInstagram: @astroentreriosCanal de youtube: astroentrerios