Final Nacional de Juegos Evita: Llegaron las primeras medallas para Entre Ríos

En Mar del Plata, Román Márquez obtuvo ayer la medalla de oro en lanzamiento de bala intelectuales Sub16, y Luciana Bernard el Oro en Atletismo Sub18 Síndrome de Down. Mariana Castro y Jonathan Córdoba ganaron medallas de bronce, y Valentín Castro, medalla de plata en Ciclismo Sub14 - 500 metros.



En una jornada de martes marcada por la inestabilidad del tiempo, se pusieron en marcha de manera oficial las diferentes competencias deportivas de la Final Nacional de los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata.



Históricamente el inicio del reparto de medallas está dado en su mayoría por el atletismo para personas con discapacidad. Allí la delegación de Entre Ríos cosechó las primeras preseas en la edición 2023 de la competencia más inclusiva de Latinoamérica.



Román Márquez obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de bala intelectuales Sub16. El atleta nacido en Villaguay expresó: “Me puse un poco nervioso cuando me tocó competir pero fue algo impresionante. Le fui agarrando la mano y por suerte terminó todo bien. Es una alegría enorme, demasiada”. Además, el atleta le agradeció a su entrenador y le dedicó la medalla a su familia: “Es para mi mamá, mi papá y mis hermanos”.



Otra entrerriana que se subió a lo más alto del podio fue Luciana Bernard. La atleta de Urdinarrain, que representó a la Selección Argentina en el Americano Tri21 en marzo pasado, se llevó el Oro en Atletismo Sub18 Síndrome de Down.



En discapacidad también hubo dos ganadores de medallas de bronce: Mariana Castro (Chajarí) en lanzamiento de la bala Intelectuales Sub18, mientras que Jonathan Córdoba (La Paz) se subió al podio en lanzamiento de bala Sub14.



Por otra parte, en cuanto a los deportes convencionales, la alegría llegó de la mano de Valentín Castro; el oriundo de Concordia se colgó con la medalla de plata en Ciclismo Sub14 - 500 metros.



Respecto del lunes fue el inicio de casi todos los deportes de individuales y de conjunto. A continuación, todos los resultados de la jornada inicial en “La Feliz” para la delegación entrerriana:



Medalla de Oro: Román Márquez – Atletismo Adaptado - Lanzamiento de bala Intelectuales Sub16.



Medalla de Oro: Luciana Bernard - Atletismo Sub18 Síndrome de Down - Carrera 80 MTS.



Medalla de Plata: Valentín Castro - Ciclismo Sub14 - 500 metros.



Medalla de Bronce: Mariana Castro - Atletismo Adaptado - Lanzamiento de la Bala Intelectuales Sub18.



Medalla de Bronce: Jonathan Córdoba – Atletismo Adaptado Lanzamiento de Bala Sub14.