En un emocionante evento llevado a cabo en el sindicato SUTEP, se realizó la presentación de la serie audiovisual titulada "Bitácoras", obra del reconocido Juan Carlos Schmidt. La ocasión contó con la destacada presencia de Víctor Laplace, quien ha colaborado en este proyecto que promete ser un testimonio invaluable de los últimos 40 años de democracia en Argentina.El propio Juan Carlos Schmidt compartió sus reflexiones sobre esta producción con"Es una idea de Walter Peña, es un compañero que ha elaborado este audiovisual en el marco de los 40 años de democracia, el testimonio personal mío que lo que recoge son los principales acontecimientos o los que yo creo que son los principales y de una historia que les ha sucedido a todos los argentinos y Víctor Laplaz, gentilmente, ha colaborado conmigo en poner la voz y su impronta como actor en la narrativa de estos acontecimientos".Esta serie tiene como objetivo recorrer la extensión del país, llevando consigo un mensaje que pertenece al pueblo argentino. Schmidt destacó la importancia de narrar la recuperación de la democracia, las crisis atravesadas y eventos significativos como la aparición de un Papa en el fin del mundo. Todos estos acontecimientos han dejado una huella imborrable en la historia del pueblo argentino.Schmidt continuó: "Argentina es un pueblo que ha sufrido y como decía Jaureche, siempre ha estado en la lucha porque él decía que conquistar derechos provoca alegría y perder privilegios genera rencor. Nosotros creemos que siempre que estamos en la calle y particularmente con el peronismo, hemos estado con alegría en la calle".El contexto actual también fue tema de reflexión: "Estamos frente a un cambio de época, en mi juventud si uno no militaba, no estaba enamorado de una causa o de una pasión, era medio un gil y hoy ese tiempo ya parece viejo, un tiempo que no ha servido, pero yo no creo que la culpa la tengan los jóvenes, la culpa la hemos generado entre todos al no sembrar la esperanza para los jóvenes, pensemos que hay un 40% de gente, que tiene menos de 18 años y es pobre", expresó Schmidt.Para concluir, Victor Laplace, por su parte, compartió sus experiencias y perspectivas sobre trabajar con la juventud en el contexto actual: "Trabajo con bastante gente joven que tiene ideas muy interesantes y que choca con una juventud que ha ignorado los 40 años de lucha porque en estos 40 años de democracia hemos pasado por momentos difíciles. En lo personal, me he tenido que ir al exilio y eso de alguna manera está en la bitácora. Sigo creciendo en la juventud, pero hay que trabajar con ella y hacerle sentir que si no van por otro camino que no sea este se puede complicar la cosa".