Jardineritos de la escuela del CAE salieron al parque a pintar la naturaleza

En diálogo con, la profe Celina, contó que “es un proyecto de Artes Visuales del Nivel Inicial de la escuela del CAE, desde donde nos preguntamos si todos los árboles son iguales. Entonces empezamos a observar, trabajamos con diferentes formas de árboles y colores, en esta explosión que es la primavera”.Y en el marco de estas actividades se acercaron al Parque Urquiza “que está tan hermoso en esta época y además lo tenemos cerca y estamos observando, percibiendo no solamente las formas y colores sino también los olores, sonidos que genera en los niños una capacidad de asombro y alimenta su capacidad artística”.Sobre el comportamiento de los jardineritos, Celina dio cuenta que “los chicos hasta modifican su actitud cuando están en la naturaliza, no solamente cuando están observando, sino también pintando y no se quieren ir; a grandes y chicos la naturaleza nos conmueve y nos lleve a ese tránsito de pintar”.Finalmente, destacó que “todos estos pequeños pasos en el arte hacen a la creatividad del niño, y estas actividades van a permitir que en un futuro esta personita se transforme en un ser creativo en cualquier ámbito de la vida”.