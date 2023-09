Este sábado se correrá la maratón Julián Molina en Paraná

El próximo sábado 30 de septiembre se realizará la primera maratón “Julián Molina” en Paraná. Es en horno al campeón sudamericano Julián Molina y clasificado al mundial de Budapest.La carrera partirá de la Plaza de Las Naciones, zona Skate Park, y hay tres distancias: 10k, 5k y caminata recreativa.Al respecto, una de las organizadoras, Viviana Paiva, informó a Elonce que “es una maratón homenaje a nuestro atleta de elite, representante mundialista que recientemente participó en Budapest, y este reconocimiento surgió después de que se coronó campeón sudamericano”.Sobre la maratón destacó que “se trata de un circuito particular, desafiante y muy entretenido. Además, habrá diversas sorpresas durante el recorrido”.En tanto, Molina, aseguró que “es una alegría que me hagan un evento de estas características y soy un agradecido con la vida y la ciudad que me apoya a ocho años de haberme ido”.Destacó que “espero que más personas puedan vivir del atletismo, como lo hago yo, y que la sociedad entienda que no es solo futbol, hay más deportes”.Molina destacó que en la carrera estará en la conducción y luego participa a una competencia de nivel sudamericana y luego entrenará para los sudamericanos”.Las distancias son 10 km Competitivos (con número y chip), 5 km participativos (con número) y caminata aeróbica familiar gratuita.La inscripción incluye musculosa de competición, numero dorsal, chip de cronometraje y regalos de auspiciantes.Para mayor información clic aquí