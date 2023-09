Sesionó el Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná: los proyectos presentados

Sesionó este miércoles el Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná. En la oportunidad, la viceintendenta Andrea Zoff dio cuenta de la cantidad de escuelas que participan de la instancia y la cantidad y calidad de los proyectos presentados por parte de los estudiantes.“El recinto no podía albergar la cantidad de estudiantes que están participando, con lo cual, los chicos viven la experiencia en el recinto y, para que todos puedan seguir las presentaciones, lo hacen a través de una pantalla que se ubicó en el patio del Palacio Municipal”, explicó Zoff. Y agregó: “Fue todo un cambio para el espacio municipal porque todas las oficinas están viendo la participación en el Concejo Deliberante Estudiantil”.En la oportunidad, la presidenta del HCD de Paraná ponderó que “los proyectos mejoran con los años, lo que está vinculado a que estas iniciativas después pueden transformarse en ordenanzas, como ya ocurrió en ediciones anteriores”.De hecho, mencionó que entre las iniciativas figuran “mejorar espacios públicos y cuestiones vinculadas a discapacidad, como la colocación de rampas y semáforos sonoros”. “Y entre los novedosos, la creación de una biblioteca digital municipal, un nuevo espacio cultural o definir espacios para estudiantes porque desde algunas escuelas manifestaron que había chicos que no tenían un lugar en sus casas para estudiar, con lo cual, propusieron que el Municipio genere ese espacio”, indicó Zoff.Y agregó: “Son ideas sumamente valiosas y qué mejor que sean ellos los impulsores y nosotros, el poder acompañar para que sea una ordenanza y se pueda concretar, porque el orgullo que tienen de haber no solo transcurrido el proceso educativo, de investigación, elaboración de la norma y discusión en comisiones, el mayor aprendizaje que se pueden llevar es verlo hecho realidad”.En la oportunidad, la coordinadora del Concejo Estudiantil, Ingrid Dening, también ponderó la cantidad y variedad de proyectos. “De los 37 proyectos, se eligen 15 para que integren el Concejo Estudiantil y el resto de las iniciativas se trata en el Instituto de Voz y Opinión Estudiantil, con lo cual, siguen participando del programa y tienen la oportunidad de ser presentados al Concejo Mayor”, explicó y se mostró “sorprendida porque los estudiantes están pensando en una ciudad más universal y más accesible con el reconocimiento que todas las personas merecen”.Dening recalcó “el amor de los estudiantes por defender sus proyectos y porque son temáticas que no vemos en la diaria y que ellos identifican como un problema y pudieron solucionarlo”.De hecho, Indina González de la escuela secundaria Nº58 “Poeta Mastronardi”, explicó a Elonce que desde la institución educativa propusieron “el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos a través del rastrillaje de basurales a cielo abierto, porque son muy contaminantes y no se toman en cuenta al momento de ser separados de la basura cotidiana”. Y agregó: “Además de establecer como fecha de reconocimiento sobre esta problemática al 14 de octubre, ya que es el Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”.Por su parte, Ignacio de la escuela técnica Nº5 “Malvinas Argentinas”, dio cuenta de la intención de esa comunidad educativa de nombrar “8 de Marzo” al tramo de la autovía ruta nacional 12, que está construcción, cerca del puente sobre el arroyo El Saucesito y que finaliza en el puente existente sobre avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná.“Como hay tan pocas calles con el nombre de mujeres, y para no acotarnos a un nombre especifico, proponemos que se llame 8 de Marzo en representación de todas las mujeres, por las que están y las que no, luchando por sus derechos para estar en igualdad ante el hombre”, argumentó.El objetivo del HCD Estudiantil es que aprendan sobre la tarea de legislar, introduciendo anteproyectos, debatiendo en la sesión sobre las problemáticas que afectan a las y los ciudadanos, sancionando ordenanzas que plasmen soluciones y brindando su perspectiva joven sobre cada temática.La propuesta está orientada a todos aquellos alumnos de los últimos dos años del nivel secundario de los establecimientos educativos de Paraná, siempre y cuando no sean mayores de 18 años y presenten la condición de alumno regular. Una vez que la escuela se inscribió, deberá elegir sus representantes: un Concejal Estudiantil Titular, un Concejal Estudiantil Suplente y un Asesor.