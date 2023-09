Inauguraron la nueva cocina del hospital Fidanza de Colonia Ensayo

En el marco del compromiso del gobierno provincial en materia de salud y del plan de infraestructura encarado para tal fin, se inauguró la cocina del hospital Doctor Enrique Fidanza de la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante) este lunes. La obra demandó una inversión de 83.615.786 pesos, y permitirá optimizar y mejorar la calidad del servicio de alimentación del establecimiento.El nuevo espacio está constituido fundamentalmente por material metálico, con una superficie cubierta de 252 metros cuadrados, bajo la modalidad de arquitectura modular. Además de ser moderna, la cocina está emplazada en el medio del hospital, lo cual permitirá no solo que las tareas se desarrollen de manera más dinámica sino también una distribución más práctica hacia los distintos sectores.Durante la inauguración, la ministra Sonia Velázquez sostuvo: “Necesitamos de este ejercicio de comunión de intereses en donde surgen necesidades y proyectos sentidos que después se ven plasmados en una obra tan cara como la que ustedes han decidido poner en visibilidad”.Y añadió: “Hago fuertemente mención a este ejercicio porque no es fácil sentarse entre dos ministerios, que quizás son diferentes, para poder analizar, planificar y poner ese rigor técnico que nosotros le incorporamos a la salud para después llevar el presupuesto a nuestros legisladores para puedan aprobarlo y tengamos la materialización de una obra como esta”.Por su parte, la secretaria de Salud, Carina Reh, manifestó: “Si bien en el contexto de pandemia hubo muchas obras que se hicieron para dar respuesta, el resto de las instituciones de salud tuvieron que seguir prestando sus servicios y este hospital no estuvo ajeno. Hoy pudimos habilitar un espacio pensado por los trabajadores para poder acompañar a aquellas personas que hace mucho tiempo están acá y creo que todo esto tiene que ver con que hay alguien que escucha estas necesidades y entre todos tratamos de llevarlas adelante”.En tanto, el director del hospital, Mariano Neme, recordó que el efector cumplió 75 años en marzo, y que la anterior cocina databa de aquella época, por lo que expresó: “Hace unos años planteamos ante el Ministerio de Planeamiento la necesidad de tener un nuevo espacio, más cercano a los pabellones y más moderno”.Y agregó: “Estamos muy contentos de inaugurar esta obra porque, al estar en el centro del hospital, es mucho más práctica y posee espacios más cómodos, por lo que ahora todos pueden trabajar en las condiciones que merecen”.El director también mencionó que se proveen por día más de 100 platos, entre desayuno, almuerzo, merienda y cena, tanto para los residentes como para las personas que allí trabajan. El hospital geriátrico cuenta con un importante número de pacientes internos, por lo que el servicio de alimentación es de vital importancia para el tratamiento de las personas que allí residen, ya que debe ser adecuado para su requerimiento energético y edad.A su turno, el diputado provincial Jorge Cáceres, manifestó: “Estamos inaugurando un lugar importantísimo para la institución. Pasar a tener este espacio significa un proceso de adaptación, pero estoy seguro que es mucho más cómodo para llevar adelante la tarea en el día a día”.La cocina es un sector fundamental donde trabajan no menos de ocho personas por día, entre ellas dos nutricionistas, cocineros, personal del sector carnicería, de almacén de depósitos secos y un coordinador.Cabe mencionar que la ejecución de la obra estuvo a cargo del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, a través de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones. En un primer momento, los trabajos implicaron la nivelación del terreno y pequeñas adecuaciones como la extensión del gas, parquizar y resolver cuestiones vinculadas a la cámara frigorífica.El hospital está ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Paraná y cuenta con tres pabellones para adultos mayores, más el pabellón del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y la sala de Clínica Médica, donde se atiende a los pacientes que presenten algún problema de salud.