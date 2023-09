Se inauguró en Chajarí la sede del Centro Municipal de Capacitación Laboral

Se inauguró, este lunes en Chajarí, la sede del Centro Municipal de Capacitación Laboral, ubicado en el edificio que anteriormente ocupó la UADER, en calles Cuba y Rocamora, en barrio Norte. En la ocasión también se entregaron certificados a egresados de diferentes cursos.



El acto de inauguración contó con la presencia del Intendente Marcelo Borghesan, la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión Fabiola Fochesatto Brunini, la Directora de Educación Débora Cáceres, el Diputado Nacional Pedro Galimberti, el Senador Provincial Rubén Dal Molín, junto a Concejales, demás funcionarios municipales, alumnos y profesores del Centro de Capacitación.



La primera en tomar la palabra fue la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión Fabiola Fochesatto Brunini, quien manifestó: "Hoy es un día de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque este Estado municipal pudo demostrar que administrando bien los recursos y haciendo las cosas bien, se pueden brindar oportunidades de trabajo de manera independiente para nuestros gurises, para nuestros vecinos. Y eso es lo que apostamos allá por diciembre del 2020, cuando se sancionó la ordenanza que pasó por Concejo Deliberante, y cuando en enero del 2021 estábamos largando las primeras capacitaciones en oficios tradicionales y también en oficios digitales. Una política de Estado que se inició en la gestión de Pedro Galimberti y que continúa de la mano de Marcelo Borghesan, y que para nosotros como gestión municipal es un orgullo".



Seguidamente la funcionaria agradeció "a las familias que hoy nos están acompañando, a los vecinos, a los capacitadores, a quienes se han capacitado" y los instó "a seguir por esta senda, (...), la mejor política social es aquella que brinda oportunidades para la formación laboral. Y un Estado presente es un Estado que acompaña para brindar estas oportunidades".



Luego se dirigió a los presentes el Intendente Marcelo Borghesan, reconociendo que "nos ha venido dando satisfacciones, muy grandes este Centro. Como bien dijo recién Fabiola, han pasado muchos alumnos, muchos capacitadores, en oficios tradicionales, algunos ya encarando su actividad propia, como hemos ido con los subsidios de 200 mil pesos (refiriéndose al programa de subsidios reintegrables para egresados del Centro), para que puedan arrancar su actividad en forma unipersonal, en forma independiente. Y la verdad que es una satisfacción verlo hoy, cómo van creciendo, van incorporando herramientas a sus actividades. Hay otros que a lo mejor consiguen un buen trabajo, porque hicieron aquellos cursos de embalador, de operadores de galpones de pollos parrilleros, de apicultura. Bueno, le dan un conocimiento como para poder encarar una actividad".



"Yo siempre digo, y lo repito y no me canso de decir, que el saber no ocupa lugar, que no ocupa espacio, que cuanto más nos capacitemos, cuanto más logremos tener conocimiento, mejores decisiones vamos a tomar en nuestra vida. Así que los invito a que aprovechen todos los cursos que estamos dando, que realmente cada vez son más y que tienen muy buena aceptación", dijo, agradeciendo además "a los capacitadores la generosidad que tienen de brindar su conocimiento a los demás. No es fácil a veces en un pueblo chico como el nuestro, que compartan su conocimiento, porque saben que eso van a ser competencias dentro de poco tiempo, y sin embargo lo hacen con un amor tremendo y dando todo de sí".



Seguidamente Borghesan anunció que en una de las aulas del edificio "va a funcionar la oficina de INTA Chajarí (…) hasta que ellos puedan tener su sede propia. Nosotros, a través de una ordenanza del Concejo Deliberante, hemos donado un terreno en el barrio Salto, ahí cerca de lo que es el Salón Comunitario. Así que esperemos que a partir del año que viene, tengamos la posibilidad de que el INTA pueda tener su sede propia ahí en el barrio".



Luego de manifestar "que la provincia de Entre Ríos ha decidido no coparticipar los fondos que vienen de Nación, que para el presupuesto del año 2021 estaba establecido de que tenían que coparticipar tanto para la educación formal como la no formal. Así que hicimos los reclamos que teníamos que hacer en los lugares con el gobernador directamente, pero no hemos tenido la respuesta adecuada". El Intendente destacó "que todo lo que hace este centro, todo lo que es la capacitación que venimos realizando son enteramente con fondos de la Municipalidad Chajarí, con fondos de todos los chajarienses".



Culminado el acto de inauguración de la sede, se llevó a cabo la entrega de los certificados a 31 egresados de los cursos de Perfeccionamiento en mechas localizadas, balayage y colores fantasías; Manicuría inicial; y Operario de galpones parrilleros, que se brindaron de junio a agosto, y Técnica de forrado de mates de vidrios, que se desarrolló en el mes de julio.



Cabe recordar que en este nuevo espacio se realizó un profundo trabajo de restauración y puesta en valor; se concretaron trabajos en techos, aberturas, puertas, pisos, revestimientos, recambio de cañerías e instalación eléctrica, entre otras labores. Actualmente el edificio cuenta con seis aulas restauradas que van a estar dedicas a la educación en este centro, una oficina administrativa, un salón de ingreso grande y dos cuerpos de sanitarios, y una oficina con salida independiente que será ocupada por el INTA.