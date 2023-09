Se garantiza el derecho a la educación de 870 jóvenes y adultos en la provincia

503 estudiantes realizan la segunda, tercera y cuarta cohorte del programa en las diferentes sedes en los 17 departamentos de la provincia y 367 iniciaron la quinta cohorte

La propuesta genuina y digital de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE), despliega estrategias para que las y los trabajadores mayores de 18 años puedan retomar, permanecer y egresar de la escuela secundaria.Actualmente,, que empezó en agosto en seis sedes: Santa Elena, La Paz, Concordia, Villa Clara, Villaguay y Federación.La directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Elvira Armúa, aseguró que “el programa Oportunidades debe su inicio a una demanda de distintos sectores de la comunidad en toda la provincia, para sus trabajadores y trabajadoras que no pueden asistir a diario en una escuela de manera presencial” y añadió que el cursado “está mediado por la tecnología y eso facilita el acceso al trabajador a poder manejar sus tiempos y espacios”.Armúa se refirió luego a las capacitaciones que se desarrollan en el marco de la propuesta: “Una está destinada a facilitadores y tutores en Atamá para el manejo y el conocimiento de cómo interactuar y mediar cada una de las disciplinas con las y los estudiantes en la plataforma y además estamos llevando adelante tutorías presenciales en toda la provincia, distribuidas por zonas de supervisión”.La formación también “está destinada a facilitadores y tutores de todas las cohortes y esto ha permitido compartir las distintas experiencias de las sedes y generar estrategias para acompañar y sostener la trayectoria de las y los estudiantes”, detalló la funcionaria.Las instancias de capacitación “son un insumo para la mejora en las propuestas educativas y brindan herramientas para acompañar la trayectoria del estudiante, no solo para que pueda ingresar, sino sostenerlo y finalmente, que pueda egresar del secundario”, aseguró Armúa.En 2022 egresó la primera promoción de 160 estudiantes que recibieron su título secundario en las diferentes sedes que el programa tiene en los 17 departamentos de la provincia.Cabe destacar que a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos se firman convenios de cooperación educativa con sindicatos, comunas y municipios, con el fin de generar el fortalecimiento socioeducativo y efectivizar la inclusión pedagógica que garantice el acceso al aprendizaje a aquellos trabajadores y trabajadoras que tuvieron que abandonar sus estudios secundarios y no pueden asistir a una escuela nocturna.Oportunidades se inició en 2019 con el objetivo de modificar la noción del tiempo y espacio escolar tradicional y aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación para posibilitar el acceso a la educación secundaria a Jóvenes y Adultos.El cursado es a través de seis módulos dispuestos en la plataforma digital Atamá del Consejo General de Educación.Cuenta con facilitadores territoriales y tutores-evaluadores. Los primeros se encargan de organizar y acompañar las clases presenciales entre tutores y estudiantes y asistir desde la virtualidad a estudiantes que así lo requieran. En tanto que las y los tutores-evaluadores son profesores y profesoras de cada una de las disciplinas y se encargan del desarrollo de clases presenciales en subsede y de las tutorías de orientación y seguimiento virtual.En el marco de la formación continua que brinda el organismo, la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos y la Coordinación de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos del CGE llevaron adelante la capacitación “El rol del facilitador en el acceso digital a la escuela secundaria”.La propuesta estuvo destinada a facilitadores territoriales del programa Oportunidades y docentes de Educación Secundaria con el fin de apropiarse de herramientas conceptuales y prácticas que permitan el desempeño en la tarea dentro del ambiente virtual que propone Atamá.Por otro lado, el equipo técnico de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, lleva adelante encuentros presenciales en las 43 sedes de toda la provincia, destinados a facilitadores y tutores.Oportunidades fue uno de los programas homologados recientemente por la Comisión Negociadora de la Paritaria de Condiciones Laborales entre autoridades del CGE y de los gremios docentes Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet); Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Unión Docentes Argentinos (UDA).GALERÍA