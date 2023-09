Niños y jóvenes de orquestas entrerrianas darán un concierto en Tecnópolis

La Cultura es la sonrisa es una iniciativa musical y artística del Ministerio de Cultura de la Nación. Una gran orquesta compuesta por 2500 chicas y chicos de todo el país compartirán escenario con León Gieco, Nadia Larcher, Nahuel Pennisi, Malena D`Alessio. La orquesta entrerriana Cunumí y beneficiarios entrerrianos de las Becas Martha Argerich estarán entre los protagonistas.La Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil actuará en Tecnópolis este sábado 23, a partir de las 14.30hs, con la dirección de Gustavo "Popi" Spatocco. Interpretarán un repertorio variado de música argentina, en un concierto inédito con la participación de integrantes de 32 orquestas infantiles y juveniles de Entre Ríos, Chaco, La Pampa, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y CABA. Así mismo, estará presente la Orquesta de Becarios y Becarias de las Becas Martha Argerich y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.Se trata de un espectáculo nunca antes visto, dado que tocará la orquesta más grande que jamás haya tocado en nuestro país, integrada por 2.500 chicos provenientes de orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles.Entre las obras a interpretar se encuentran "La cultura es la sonrisa", de León Gieco; "Zamba de mi esperanza", de Luis Profili; "La vaca estudiosa", de Maria Elena Walsh; "Desde el puente carretero", de Carlos y Peteco Carabajal, entre otros. El ingreso es libre y gratuito, y no es necesario reservar entrada. El concierto se realizará al aire libre, en la Explanada de la Avenida General Paz (Av. Juan Bautista de la Salle 4491). Durante la jornada no estará habilitado el recorrido libre por el parque y el evento no se suspende por lluvia.Desde Entre Ríos participa la Orquesta Cunumi, como parte del Programa Social de Orquestas infantiles y juveniles en la rama Celia Torrá. Estudiantes de los barrios Maccarone, Morro, Puerto Sanchez,Villa Almendral, Mosconi, Alloati, Paraná XVI son parte de esta orquesta que compartirá tres días junto a integrantes de otras agrupaciones musicales. El equipo docente de la Orquesta local acompaña al contingente así como la Coordinación General del programa provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos."Nos llena de emoción y de orgullo que estemos encarando este proyecto junto a un grupo de niños, niñas y jóvenes que se están preparando desde abril para este gran evento con mucha ilusión. En ese sentido agradecemos a las familias que también vienen siendo parte de este proceso, acompañando cada clase, cada ensayo y oportunidad de encuentro con el grupo" destacó la Coordinadora del Programa Provincial de Orquestas, Bandas y Coros Gimena Bacci.Y agregó "Es fundamental para nuestros equipos docentes acompañar a les gurises en estas instancias y sostener la visibilidad de esta política pública cultural y educativa por el valor simbólico que adquiere en los territorios en los cuales trabajamos"."Nos estamos preparando para un concierto con otros dos mil gurises. Es muy significativo para mi, que nunca me imaginé vivir de la música" destacó Ana, integrante de la Orquesta antes de la salida del contingente rumbo a Buenos Aires.Por su parte, Roma Acosta Juarez, directora musical de la orquesta Cunumí valoró: "la construcción permanente de estos espacios, públicos y gratuitos para todes quienes desean recorrer un aprendizaje musical son fundamentales y necesarios. Construir estas posibilidades entre docentes, familias, y el Estado es necesario. Defender y luchar por una continuidad del trabajo artístico y visibilizarlo es una forma más de mostrarnos presentes".Otra de las Orquestas que participa del Concierto en Tecnópolis es la conformada por estudiantes jóvenes seleccionados para las Becas Marta Argerich, cuya convocatoria en 2023 convocó a 40 jóvenes, de los cuales tres integrantes del programa provincial nttreriano resultaron beneficiados.La Beca impulsa la formación y el perfeccionamiento de las y los jóvenes que integran distintas orquestas juveniles y desarrollan su trabajo en barrios populares del país. Provenientes de las provincias de Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las y los jóvenes iniciaron su ciclo formativo en febrero. A partir de entonces han recibido capacitación en temáticas como técnica vocal y canto, música argentina y latinoamericana, análisis de arreglos y escritura musical, y técnica especializada del instrumento; han profundizado en la práctica orquestal bajo la dirección del Maestro Carlos Álvarez, y también transitaron una formación de manera virtual.Anabella Ayala es una de las becarias, y parte del Programa desde niña. Hoy tiene a cargo el taller de flauta traversa y aerófonos en la Orquesta Latinoamericana San Agustín. "Lo que estoy viviendo gracias a esta beca es único e inolvidable para mi- cuenta Anabella-. Desde chica que pertenezco a las orquestas; iba desde muy lejos y esperaba toda la semana para ir y tocar. Este camino de nuevos aprendizajes, exigencias y de superación personal me hace crecer junto con mi instrumento, me da seguridad y ganas de compartir el arte de una manera que ni yo puedo explicar. Estoy agradecida por confiar en mí, en mi trabajo como docente y lo más importante en darme una flauta para perfeccionarme. ¡Lo valoro cada día! ¡Que vivan las orquestas públicas de los barrios!"."Esta beca me dio la posibilidad de tener una formación variada en distintos aspectos musicales, con docentes de primer nivel, dándonos un acercamiento a nuestro folklore y su diversidad formándonos como futuros docentes e integrantes de orquestas. Y lo importante, juntarnos a hacer música entre todos y poder dar un concierto que esté a la altura en la Sala Argentina del CCK es un verdadero privilegio" dijo Nicolas Ledesma otro de los becarios en referencia a un concierto brindado recientemente en el Centro Cultural Kirchner. Ledesma tiene a su cargo el taller de flauta traversa en las Orquestas Cunumi y Romina Iturain.Catalina Aránguiz Esmoris, becaria, a cargo del taller de Viola en la Orquesta Cunumi y de Violín y Viola en la Orquesta Romina Iturain dijo en relación a la experiencia "estos días han sido muy intensos y muy productivos. Estoy muy feliz de poder representar a las orquestas de Entre Ríos y a La Paz que es de donde vengo, y poder compartir la música y aprender de personas tan valiosas que cuidan nuestras orquestas. A la vuelta vamos a poder compartir lo aprendido para seguir creciendo con las orquestas".