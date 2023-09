La antropóloga Rita Segato, realizó un conversatorio en la UADER

En un evento en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la renombrada antropóloga Rita Segato participó en un conversatorio.En este sentido, el decano de la Facultad, en un gesto de admiración hacia la destacada antropóloga, expresó: "El conversatorio se llama 'Pensamiento incómodo', en honor a un libro de Rita; que ha tenido una prolífica vida como investigadora, antropóloga, pero a mí me gusta destacar que es doctora de honor y causas de nuestra ciudad y esta universidad fue la primera en otorgar esta calificación".La propia Rita Segato compartió sus reflexiones sobre la génesis de la catedra que lleva su nombre: "Cuando fue creada una cátedra para mí, en la Universidad Nacional de San Martín, me consultaron como llamarla, y alguien dijo que era 'Rita del pensamiento incómodo', porque cuando piensas incomodas. Entonces denominamos a la cátedra Pensamiento Incomodo y ahora el penúltimo libro que escribí, que es una antología de textos míos sobre varios temas en un arco del tiempo y el título que le hemos puesto es el de la cátedra".Sobre la dinámica de la actividad, Segato, expresó: "Vamos a hacer un pensar en conversación, ella me va a preguntar unas cosas de las que digo en el libro y voy a intentar retomar los argumentos y responderle".En cuanto a la situación política actual, Segato compartió una visión: "Un voto por Milei es un gol en contra y es un voto suicida, ahora, si en el país hay una pulsión de muerte, entonces ganará Milei".Además, la antropóloga se refirió a la distante relación del Estado con la vida de la gente: "Los corredores del Estado circulan hacia adentro, que tiene que ver con una estructura de sus Estado y viene desde su error de fundación que se reproduce y que su característica, más perceptible, es la exterioridad con relación a la vida de la gente que en pocos momentos históricos se resuelve el problema de la gestión exterior que es fundacional. Es decir, son permanentemente coloniales en ese sentido de distantes con relación a la gente, los espacios, lo que hoy se llama los territorios y eso ha generado un analfabetismo político, una ausencia de quien debería enseñar a pensar políticamente como comunidad nacional. No se puede enseñar sin escuchar, quien enseña sin aprender no consigue enseñar".Segato también señaló la falta de educación política en la sociedad: "La distancia del Estado y esa vida intestina dedicada a las luchas por poder al interior de quien está en los corredores estatales, ha hecho un gran daño en el país a pesar de los excelentes y buenísimos discursos, pero esa distancia ha generado una gran ausencia y falta de educación política de la gente".Finalmente, la antropóloga reflexionó sobre la pandemia: "Ha caído como en un olvido el periodo de la pandemia, pero yo no la veo solo negativamente, la veo también positivamente. Hubo una mayor interrelación dentro y fuera de casa, pero hubo también la ausencia del cuerpo, es demasiado complejo para hablarlo brevemente".