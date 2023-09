Difundir la lengua de señas, el desafío de las personas sordas en su día

Se conmemora este 19 de Septiembre en Argentina el Día de la Persona Sorda. El objetivo de esta fecha es sensibilizar a la comunidad en general acerca de la no discriminación, y fomentar la integración de las personas sordas y oyentes a través de la puesta en común de sus realidades y el respeto de nuestras diferencias.



En ese marco, la comunidad de la Escuela de Educación Integral Nº 7 “Edith Fitzgerald” compartió un almuerzo en las instalaciones del camping de El Thompson de Paraná. Elonce dio cuenta de los desafíos y los logros de las personas sordas en la historia de vida del referente lingüístico Edgar Sosa.



“Es un festejo en el que se reconoce a la comunidad sorda. La lengua de señas es la lengua de la comunidad sorda argentina, refiere a la cultura y la identidad”, explicó a Elonce el referente lingüístico de la institución, Edgar Sosa, a través de su interprete, la directora de la escuela, Vilma Estrada.



“Nací sordo y en ese momento era muy difícil porque no vivía en Paraná. La escuela fue oral hasta el 2000, año en el que se empezó la usar la lengua de señas en propuestas bilingües y ahí me encontré con personas adultas sordas que se comunicaban en lengua de señas”, repasó.



“Gracias a los adultos sordos que veía en la escuela cuando era niño, y que hablaban en lengua de señas, me di cuenta que había otro modo de comunicarse, y a ellos les agradezco”, destacó Sosa.



“Mi objetivo es transmitir la lengua de señas a los niños”, confirmó el referente lingüístico.



“El 13 de abril de aprobó la ley de lengua de señas y reconoce a la comunidad sorda como dueña de una lengua. Es muy importante en nuestro país y que Educación comprenda lo que dice el texto de la ley porque la lengua de señas es lo central”, destacó.



“Estoy orgulloso de ser una persona sorda”, recalcó Sosa, a través de su interprete, y bregó “para que se difunda la lengua de señas para que las personas sordas puedan comunicarse y vivir en sociedad”.



Sobre el día de la persona sorda



La fecha solicitada por la Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) fue decretada en 1959, y recuerda el día de la creación del Primer Instituto educativo nacional para sordos, el 19 de septiembre de 1885. A nivel mundial, el equivalente de esta fecha es la última semana completa del mes de septiembre, en recuerdo del primer Congreso de la Federación Mundial de Sordos (FMS).

En la actualidad, distintas organizaciones continuamos trabajando junto a la comunidad sorda argentina para que se respeten los derechos de los niños, niñas y jóvenes sordos y en especial su derecho a una educación de calidad, accesible y bilingüe: en Lengua de Señas Argentina (LSA) y Español.



(Elonce)