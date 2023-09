Instituciones del departamento Paraná recibieron aportes por más de 19 millones

Los fondos serán utilizados para materiales de construcción, indumentaria deportiva, herramientas de trabajo, equipos informáticos y gastos de mejoramiento edilicio.



La entrega se realizó en el Centro Cultural y de Convenciones Vieja Usina, donde estuvieron presentes, además, la vice intendenta de Paraná, Andrea Zoff , el senador por el departamento, Juan Carlos Kloss, la diputada Stefanía Cora, el diputado Gustavo Zavallo, el concejal David Cáceres y las concejales Luisina Minni y Susana Farías.



“Es una política de permanente apoyo de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que hacen su labor comunitaria y colaboran con la construcción de valores”, sostuvo Romero.



En esta línea, explicó el procedimiento que deben llevar adelante las instituciones para solicitar un aporte. “Deben realizar por medio de nota un pedido al Ministerio de Gobierno acreditando la Personería Jurídica vigente. Hoy este trámite de la Personería se hace de manera online porque ya lo tenemos digitalizado. De esta manera ya podemos empezar el trámite que se solicita en el área de Aportes y Subsidios”.



Por su parte, la vice intendenta de Paraná, Andrea Soff, destacó la importancia de este tipo de aportes. “Quién mejor que las organizaciones en cada lugar identificando cuáles son las necesidades de la comunidad y bueno, a través del Estado, sea el Estado provincial o sea el Estado municipal, poder darle el aporte para que realicen el gasto, la inversión que tengan prevista. Esta forma es muy eficiente porque habitualmente hay padres o partes integrantes de estas asociaciones que también contribuyen a veces con su trabajo”.



Participaron el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez, el director de Juntas de Gobierno José Bantar, el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy, la coordinadora del Área de Subsidios y Aportes, Veronica Alloatti y el delegado de Entre Ríos del INAES, Emiliano Gómez Tutau.



Una de las instituciones que recibió un aporte en esta oportunidad fue la Sociedad Argentina de Actores. Su presidente, Miguel Ángel Rodríguez comentó: “Este aporte lo vamos a utilizar para hacer una antología, es decir, un libro entre escritores argentinos y españoles, en este caso representados por nuestra filial Entre Ríos. El destino final es totalmente ese. Nosotros por supuesto trabajamos para la literatura, estamos en todo lo que sea eventos literarios y musicales, porque siempre que hacemos alguna presentación, como sucede incluso en esta semana, acompañamos con música de nuestros compositores entrerrianos, locales, incluso hemos traído gente del interior, pero siempre privilegiando lo nuestro”.



Asimismo, la presidenta de la Fundación Crisálida, Laura Petruzzi, informó que este aporte “es para equipar la Fundación con sillas que no tenemos cuando hacemos eventos para los chicos, sobre todo el Día del Cáncer Infantil, Navidad, el Día del Niño. Nos faltan sillas por eso solicitamos este fondo”. Asimismo, explicó la labor que lleva adelante Crisálida y destacó la importancia de la labor conjunta con el gobierno provincial. “Es fundamental el apoyo del Estado para el trabajo que nosotros abordamos. Son chicos que tienen casos muy complejos, personas que por ahí no tienen los recursos como para poder transitar de la mejor manera la enfermedad. Cuando uno tiene un hijo oncológico tiene mucho gasto, mucha demanda, así que necesitamos el apoyo permanente del Estado y lo estamos logrando con Rosario Romero”.