Emprendedores de Colonia Avellaneda recibieron herramientas y materiales

Más de 40 emprendedores y emprendedoras de la Economía Social de Colonia Avellaneda recibieron elementos del Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, en una actividad que compartieron con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, junto al intendente Ariel Weiss.El secretario de Economía Social, Luis Precerutti; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Jimena Osuna, y el viceintendente de la localidad, Gustavo Belluzzo, entre otras autoridades, participaron del encuentro realizado este lunes.Acerca de la entrega, la ministra aseguró: "Entendemos que el modo de construir un Estado presente es en diálogo constante con la comunidad y las necesidades que surgen en cada territorio, acercando derechos y generando oportunidades para el desarrollo social y humano. Y, en ese sentido, aquí hubo un Estado municipal que pensó en ello, porque tenemos 42 familias, 42 proyectos de vida detrás de estas herramientas que el gobierno local gestionó junto a la provincia y la Nación".En este sentido, Paira remarcó: "Este camino que consolidamos con el gobernador Gustavo Bordet nos ha permitido fortalecer la estrategia de Economía Social, que trabajamos con las políticas de cuidado también, porque estamos convencidos que el trabajo es un ordenador social para pensarse en un proyecto de vida".Por su parte, Jimena Osuna destacó: "Es importante todo lo que realiza el gobierno local en materia de Economía Social que no sólo es entregar una herramienta al emprendedor, sino acompañarlo en todo el proceso. En esta instancia, quiero agradecer a quienes apuestan a la Economía Social como el desafío del autoempleo".Asimismo, Ariel Weiss expresó: "Nuestro gobernador hace posible que como municipio podamos articular en línea directa con el gobierno provincial y para nosotros eso es inmenso. Además, tenemos un gobierno nacional que baja estos programas con un trabajo conjunto y colectivo para que lleguen y permitan con estas acciones que hoy tengamos este día de celebración en materia de Economía Social".El Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es implementado en Entre Ríos a través de la Secretaría de Economía Social de la cartera Social, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Tiene por objetivo generar un crecimiento de la economía social a partir de mejorar las condiciones de producción y prestación de servicio de los emprendedores. A su vez, busca el crecimiento de las unidades productivas que desarrollan sus actividades en el territorio.Durante la actividad, Nadina Gómez, quien tiene un emprendimiento de organización de eventos y recibió diferentes materiales, comentó: "Arranqué en el 2021 mi vínculo con la Economía Social. Al principio tenía temor porque no conocía y no sabía de qué se trataba, pero las promotoras me enseñaron, me acompañaron y obtuve mi primer microcrédito. A partir de lo cual pude comprarme mesas y paneles y otros elementos esenciales. Esto fue una ayuda muy grande para mi emprendimiento, pero no solamente fue eso sino las capacitaciones que nos han brindado sobre lo que implica emprender, la facturación y otras cuestiones importantes".Asimismo, Alejandro del Valle, que se dedica a la elaboración y venta de churros, señaló: "Quiero agradecer todo lo que ha hecho la gestión municipal por los emprendedores, trabajando con el gobierno provincial y nacional. En este caso, nos entregan herramientas que uno no puede llegar a comprar, y es muy importante que nos las faciliten y que nos den esta oportunidad".La ministra de Desarrollo Social también entregó al intendente un aporte para la implementación del Programa Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social, orientado a fortalecer proyectos productivos y de servicios en la localidad.También participaron del encuentro, la directora de Microcréditos y Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la provincia, Hortencia Torres; el secretario de Gobierno municipal, Lionel Tabares; la encargada del Área de Promoción y Desarrollo Social, Roxana Bruna, y la responsable del Área de Economía Social y Empleo, Ximena Sola, entre otras autoridades.